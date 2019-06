Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UNPR, Gabriel Oprea, a declarat, sambata, ca scandalurile politice din Romania nu trebuie exportate la Bruxelles. "Scandalurile politice din Romania nu trebuie exportate la Bruxelles. (...) Importanta e Romania. Nu conteaza ca aici suntem de stanga sau de dreapta, ca exista…

- Primarul comunei Spermezeu (Bistrița-Nasaud), liberalul Sorin Hognogi, a declarat sambata, la o intalnire a lui Rareș Bogdan cu romanii din Madrid, ca ii cere capului de lista PNL la europarlamentare sa-i intrebe pe cei din PE de ce romanii sunt „marginalizați”.„Trebuie sa tratam cu maxima…

- UNPR și-a ales „locomotiva” la alegerile europarlamentare din 26 mai.Lista candidaților UNPR va fi deschisa de președintele formațiunii, generalul Gabriel Oprea. „Lista am s-o deschid eu, sa ajut cat mai mult partidul, dar raman aici in tara sa realizez obiectivele formatiunii”, a declarat…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 18 martie a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 6 februarie 2019. (PL-x 50/20.02.2019).Este un…

- Marea Britanie trebuie sa participe la alegerile pentru Parlamentul European din luna mai daca data retragerii sale din Uniunea Europeana va fi amanata pana dupa 1 iulie, a apreciat delegatul Austriei la negocierile cu privire la Brexit, intr-un interviu aparut sambata si preluat de Reuters, potrivit…

- Romania a fost felicitata la Bruxelles de catre comisarul european pentru Ocuparea Fortei de Munca, Afaceri Sociale si Incluziune, Marianne Thyssen, dar si de catre mai multi ministri ai Muncii din statele membre, deoarece, in numai doua luni de la preluarea Presedintiei Consiliului UE, a reusit…

- Europarlamentarul ALDE, Norica Nicolai, reație dura la decizia PNL de a deschide lista pentru Parlamentul European cu jurnalistul Rareș Bogdan. Norica Nicolai susține ca selectarea lui Rareș Bogdan pentru a deschide lista la PE este o sfidare la adresa membrilor vechi ai PNL."Domnul Blaga…

- Liberalii au decis lista de candidati pentru Parlamentul European. Capul de lista al PNL este jurnalistul Rares Bogdan, urmat de Mircea Hava (primarul Albei Iulia) si Siegfried Muresan (europarlamentar si purtator de cuvant al PPE). Pe lista se mai regasesc Vasile Blaga, Adina Valean sau Cristian Busoi.