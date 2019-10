Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat la Romania TV ca daca pica acest guvern suntem in pericolul de a nu se mai implementa legea pensiilor. Rares Bogdan a raspuns ferm ca PNL nu va taia pensiile romanilor, iar PSD sa nu mai sperie populatia. "Nu vom taia salariile medicilor, nu vom taia banii de la start up nation. Nu oprim aceste programe. Noi vrem sa aducem bani in plus prin fondurile europene. Sa se teama de noi pensionarii care incaseaza nejustificat pensii de 14.000 de euro, de 16.000 de euro", a punctat Rares Bogdan.

Liderul liberal a amintit ca in timp ce Romania s-a imprumutat…