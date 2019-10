Rareș Bogdan, liderilor PNL: Nu avem nimic de pierdut! Să nu cedeze șantajului, să terminăm acest coșmar ”Sigur ca astazi va fi marele anunț și-n urmatoarele 10 zile premierul desemnat va trebui sa-și faca echipa cu care se va prezenta in fața Parlamentului. In aceste zile in care va fi constituita echipa, vor urma și negocierile, PNL are o echipa de negociere care va intra cu grupurile partidelor și ale independenților in discuții pentru susținerea guvernului, pentru cele 233 de voturi necesare pentru ca Guvernul sa fie confirmat de catre Parlament.” a spus Rareș Bogdan, la Digi24. ”Fiecare are un interes. Sa nu cedeze șantajului” ”Fiecare are un. Sa nușantajului” El a dezvaluit ca a avut o discuție in PNL in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

