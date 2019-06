Rareș Bogdan, la conducerea PNL București. Chirieac: ''Acum pot să îl înțeleg'' Bogdan Chirieac este de parere ca poziționarea lui Rareș Bogdan pe locul 1 al listei candidaților PNL pentru alegerile europarlamentare a dublat scorul partidului și considera ca a adus mult public inclusiv de la USR. Astfel, analistul politic ințelege faptul ca Rareș Bogdan vrea sa iși puna echipa sa in funcție daca va conduce organizația PNL București, avand in vedere demisia lui Cristian Bușoi din fruntea filialei. ''In opinia mea, Rareș Bogdan a dublat scorul partidului. A tras public și de la USR fiindca publicul lui Rareș Bogdan era public important pentru USR, iar astfel l-a tras… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

