- Toti cei care candideaza pentru Parlamentul European vor sa replaseze Romania, cat mai corect si mai cu succes, pe o orbita europeana. Deocamdata, stim ce succes au avut si, mai ales, inainte de orice, modul in care ne-au reprezentat multi dintre cei care ar fi trebuit sa se bata pentru interesele Romaniei.

- Schimbare bomba la Realitatea TV dupa ce vedeta postului, realizatorul emisiunii 'Jocuri de Putere', Rareș Bogdan, a decis sa se inscrie in PNL, partid din partea caruia va candida pentru un loc in Parlamentul European.Citește și: Mihai Tudose a EXPLODAT pe tema referendumului - Cere CAZIER…

- Eurodeputatul PNL Marian-Jean Marinescu explica, intr-un interviu pentru Adevarul, de ce Laura Codruta Kovesi are prima sansa pentru sefia Parchetului European la negocierile dintre Parlamentul European si Consiliul UE. „Comisia de negociere stabilita de Parlamentul European nu poate accepta alt candidat…

- Maria Grapini a comentat, in direct la Romania TV, imediat dupa anuntarea rezultatului votului din comisia LIBE, asupra celor intamplate astazi dar si aseara in Parlamentul European. "Eu am fost in comisia de numaratoare a voturilor si va garantez ca numaratoarea a fost corecta. (...) Va urma…

- Laura Codruța Kovesi a obținut 12 voturi in Comisia pentru Control Bugetar (CONT) din Parlamentul European, care a votat marți seara candidatul pentru funcția de procuror șef al Parchetului European. Pe locul doi a fost Francois Bohnert- 11 voturi, iar Andres Ritter a primit un vot.Sebastian…

- Laura Codruța Kovesi s-a clasat pe primul loc in urma audierii din Comisia CONT a Parlamentului European. Kovesi a obținut 12 voturi, in timp ce candidatul francez Jean-Francois Bohnert a luat doar 11 voturi.”Tocmai s-a incheiat votul in Comisia de Control Bugetar (CONT) a Parlamentului European…

- Europarlamentarul Renate Weber a declarat, sâmbata, ca va fi prezenta la Bruxelles la audierea Laurei Codruta Kovesi pentru functia de procuror-sef european, subliniind ca aceasta este doar o etapa, decizia finala urmând sa se ia în Consiliul UE, noteaza Agerpres. ''Eu…

- Ministerul Justitiei anunta in comunicatul referitor la prezenta ministrului Tudorel Toader in Comisia LIBE a PE ca ministrul si-a prezentat obiectivele, printre care "un acord intre Parlamentul European si Consiliu cu privire la numirea procurorului sef european" - functie pentru care candideaza si…