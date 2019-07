Rareş Bogdan, interviu pentru Antena 3: Eu dau informaţii pe surse şi iau decizii "Pentru mine s-a facut greu tranzitia. Este mai interesant decat am crezut, dar nu ma pot rupe de partea de jurnalist. Am facut 20 de ani presa, iubesc enorm meseria asta si in continuare incerc sa informez jurnalistii care imi cer date, chiar din interior. Sunt omul care dau pe surse, inainte le primeam, dar acum dau eu datele respective, pentru ca stiu cat de importante sunt pentru jurnalisti. Este foarte interesant, uneori recunosc, mi-e dor, mai ales cand vine ora 21,00... Mi-e greu, dar se deschide o alta lume. E o lume interesanta, e o lume in care decizia conteaza, nu doar analizezi,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Puterea nu mai este in mediul politic in randul celor democratic alesi. Romania se intoarce la epoca catuselor. Despre ce vorbim? S-a dat o decizie politica in cazul Dragnea. Sunt absurde si procesul si sentinta. Orice incercare a doamnei Dancila, acum, de a salva Guvernul se loveste tot de o decizie…

- Liviu Dragnea il acuza pe președintele Romaniei ca a profitat de summitul de la Sibiu in interes electoral, mentionand ca are informatii ca le-a cerut liderilor europeni sa transmita sancțiuni sau avertismente pentru Romania."Intrebat despre discuții cu partenerii din coalitie despre candidatul…

- Intrebat joi, la Antena 3, in cadrul emisiunii „Previziuni", daca era momentul unui nou atac indreptat catre PSD sau daca discursul președintelui Romaniei ar fi trebuit sa se concentreze pe alt subiect, analistul politic Bogdan Chirieac a oferit urmatorul raspus: „Este mare pacat ca domnul președinte…

- ActiveWatch a decernat in aceasta seara o serie de premii originale, caștigatorii fiind aleși pe baza criteriilor ce țin de respectarea libertații presei. Au fost acordate distincții atat pentru premianți - printre care s-a numarat și ziarul Libertatea -, dar și pentru „repetenții” care s-au evidențiat…

- Sebastian Ghița a parasit Romania la sfarșitul anului 2016, folosindu-se de un buletin fals. Acesta ar fi avut pregatit din timp și un pașaport fals. La sfarșitul lunii aprilie 2017, Sebastian...

- Sebastian Ghița a scapat in instanța de un dosar in care era acuzat ca ca ar fi primit bani ca sa ajute doua firme sa incheie contracte cu statul.Surse citate de Antena 3 arata ca procurorii care ancheteaza cazul au dovezi conform carora Sebastian Ghița a fugit din Romania cu acte false și…

- Locotomotiva PNL la alegerile europarlamentare, Rareș Bogdan, a declarat duminica seara, la B1TV, ca judecatorul CCR despre care fostul premier a spus ca ar fi scris sesizarea depusa de Florin Iordache pe completurile specializate ar fi Marian Enache.„Vreau sa-l rog pe dl Enache sa opreasca…