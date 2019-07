Rareș Bogdan, în PE: Am descoperit niște lucruri despre care nu s-a auzit în țară ”Strasbourg. Azi incepe sesiunea plenara constitutiva, dureaza pana pe 4. Un moment solemn, dar nu de asta va dau de știre. Ci deoarece am descoperit zilele astea ca liberalii romani au facut aici lucruri despre care nu s-a auzit in țara. Bune!!!! Numai ca, prinși cu activitațile curente (și credeți-ma, nu e cum se spune, nu se taie frunza la caini) au uitat sa se și laude. De pilda, Cristi Bușoi a avut un proiect care a salvat, pur și simplu, prețul medicamentelor din Romania de la explozie. Nu doar liberalii, tot grupul afiliat PPE a avut rezultate. Citesc zilele astea un dosar despre… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Tineretului și Sportului, Bogdan Matei, a anunțat, vineri, la Neptun, acolo unde a avut loc o reuniune a Comitetului Interministerial pentru organizarea EURO 2020, ca se înregistreaza întârzieri la noile stadioane Steaua și Rapid, relateaza Mediafax. În ședința…

- ''Romania inglodata in datorii. Guvernul a ramas din nou fara bani si a negociat in secret un imprumut de un miliard de euro'', sunt dezvaluirile cu care senatorul PNL a aruncat Romania in aer. Datele au fost prezentate de senatorul Florin Cițu, de la PNL, pe pagina personala de Facebook, iar postarea…

- PNL se reuneste, luni, in sedinta pentru a face analiza rezultatului de la alegerile europarlamentare. In ciuda clasarii pe primul loc, la scrutinul din 26 mai, liberalii a inregistrat un scor rusinos, in Capitala, unde Alianta 2020 USR-PLUS a primit cele mai multe voturi din partea bucurestenilor.…

- ​Luni, în prezența ambasadorilor, reprezentanților mediului de afaceri și a reprezentanților marilor federații sindicale din România, Partidul Național Liberal a lansat proiectul “Profesioniști în Parlamentul European”, un concept deschis, adresat, prin problematica propusa,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea a anunțat pe pagina sa de Facebook ca depune, marți, la Parlament o propunere legislativa impotriva dublului standard. Potrivit proiectului lui Dragnea, toate companiile care practica dublul standard ar urma sa fie amendate cu 4% din incasari și confiscarea produselor.…

- PNL deschide lista pentru europarlamentare cu Rareș Bogdan. Lista PNL este completata de europarlamentari in funcție care au realizari importante in interesul Romaniei. Siegfried Mureșan, bun cunoscator al mecanismelor și reglementarilor UE, a fost primul negociator-șef roman pentru bugetul UE 2021-2027.…

- Klaus Iohannis a reacționat dur, marți, dupa ce a aflat ca guvernul intenționeaza sa dea o Ordonanța care ar modifica pragul de validare a referendumului și ar impiedica participarea președintelui la campania de promovare a votului. „Eu sunt un adversar declarat al modificarilor legislative in prag…

- Calin Popescu Tariceanu a atacat dur USR la Timisoara. "Numai ca daca maine vor castiga alegerile cei care reprezinta astazi aripa tanara a Securitatii si ma refer la USR, sa fie convinsi cei care sunt afara ca vocea lor nu se va mai auzi. Pentru ca cei care astazi reprezinta USR - ii vad de ii vad…