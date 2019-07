Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu și deputatul PNL, Pavel Popescu, au avut o confruntare de zile mari, in direct la Romania TV. Deputatul i-a reproșat Ecaterinei Andronescu ca este ministru al Educației de 20 de ani și in acest domeniu este dezastru. In replica, Andronescu i-a cerut sa-și…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca anuntul UDMR legat de ruperea protocolului cu PSD-ALDE este un fake news, "o miscare de tip electoralist", menita sa ofere alegatorilor români de etnie maghiara iluzia unei desprinderi de Dragnea și Tariceanu. "Este un…

- 'Este un fake news similar cu inaugurarea lucrarilor la drumul expres Craiova-Pitesti. UDMR a votat in mod constant cu Dragnea si Tariceanu. Conducerea UDMR se confrunta astazi cu o opozitie extrem de mare in randul cetatenilor romani de etnie maghiara care sunt categoric impotriva pozitiei conducerii…

- Senatorul PNL Florin Citu spune ca CFR Calatori este "imaginea perfecta a modului in care gasca de infractori condusa de Liviu Dragnea, ajutat de Calin Popescu Tariceanu, administreaza Romania". Acesta a comentat miercuri, pe Facebook, legat de pierderile CFR Calatori si se intreaba unde se duc banii…

- Liderul PNL Ludovic Orban a criticat dur, duminica, la Focsani, PSD-ul si pe liderul organizatiei judetene, Marian Oprisan. Mitingul liberalilor a fost singurul, dupa ce initial ar fi vrut sa faca actiuni de campanie si cei de la PSD , de la ALDE si de la UNPR. In cele din urma, celelalte partide au…

- „In sapte ani de cand guverneaza Romania, Liviu Dragnea si ai sai au spus un singur adevar, unul singur: Romania merita mai mult. Da, Romania merita mult mai mult decat PSD, Romania merita mult mai mult decat Dancila, merita mult mai mult decat Carmen Dan, decat Liviu Dragnea, decat Eugen Nicolicea,…

- ”Ne apropiem accelerat de faza finala a unui conflict politic, de durata. Un conflict politic major in care este implicat atat factorul intern, cat și extern. Aceștia fiind foarte bine coordonați. Nu intamplator nu trebuie nimeni sa trateze ca o simpla intamplare aceasta violența a strazii. Aceste…

- Daca joi CCR da un verdict care sa-l favorizeze si pe Liviu Dragnea, e semnalul ca România PSD nu mai vrea în Europa, a afirmat Rares Bogdan, cap de lista la europarlamentare pentru PNL.