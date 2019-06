Stiri pe aceeasi tema

- Este cutremur in PNL, dupa ce Rareș Bogdan l-a contrat violent pe șeful sau, Ludovic Orban, din cauza unei declarații despre angajații din IT, carora vrea sa le taie scutirea plații impozitului pe venit.”Nu știu, vorbiți cu președintele, cel care a facut aceasta declarație. Nici nu știam de…

- Ludovic Orban susține obligarea IT-știlor la plata impozitului pe venit, dupa ce mai mult timp, aceasta categorie profesionala a fost scutita de plata obligațiilor fiscale. „Orice venit trebuie impozitat” a spus Ludovic Orban, liderul PNL atragand atenția ca aceștia beneficiaza de „privilegii” prin…

- „Astazi vedem cum lideri, care se infierau unul pe celalalt, sunt braț la braț și umar la umar pentru lupta impotriva PSD. Aș remarca insa un aspect. Nu știu cata lume a observat, insa domnul Ludovic Orban afirma - cam oriunde are un microfon in fața - ca PNL, atenție, va caștiga alegerile europarlamentare.…

- "Important de precizat este ca atat domnul Ludovic Orban, cat și mai mulți fruntași liberali au spus exact ceea ce am reprodus și eu. Adica ne-au avertizat ca, in momentul in care vor veni la putere, vor taia salariile. Ceea ce spune domnul Ludovic Orban astazi, ca au crescut prea mult salariile…

- Mircea Badea a vorbit, miercuri seara, in emisiunea „In Gura Presei”, despre declarația lui Ludovic Orban, cu privire la modificarea codurilor penale, pe care Partidul Național Liberal le va sesiza la...

- ”Cred ca doamna Kovesi este om ploitic și mai mult decat atat, sunt șanse reale ca domnia sa sa intre in cursa electorala pentru Palatul Cotroceni. Sa nu uitam ca președintele Klaus Iohannis este astazi singur in cursa. Deci e normal ca domnia sa sa caștige daca nu mai vine altcineva in ring. Pana…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a prezentat in ședința BEX o serie de cifre ale ultimului sondaj comandat de PNL, iar conform acestuia liberalii au doua procente peste PSD. Fostul ministru, Victor Negrescu, susține ca cifrele liberalilor sunt false și ca Orban incearca sa pacaleasca lumea.Citește…

- Liderul PNL Ludovic Orban a prezentat, vineri, la Parlament, conducerii PNL, mai multe date dintr-un sondaj proaspat de opinie comandat de liberali.Rareș Bogdan ar avea o incredere suprapusa peste votanții din blocul anti-PSD, le-a transmis Orban șefilor liberali, au spus surse din partid…