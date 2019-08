Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna, președintele USR, a declarat ieri ca, daca ar fi fost el președintele Romaniei, drama de la Caracal nu s-ar fi intamplat, pentru ca, spune el, n-a fost greșeala unui om, ci o problema a intregului sistem. ”Statul roman este pe o traiectorie de faliment functional”, a spus Barna, care a mai…

- Liderul USR Dan Barna a declarat ca daca el ar fi fost președinte, drama de la Caracal nu s-ar fi intamplat. El susține ca Romania a avut un președinte extra jucator in persoana lui Traian Basescu și unul prezent doar in situații de criza, in persoana lui Klaus Iohannis.Vezi și: ALERTA Cartelele…

- Legea prin care este majorata indemnizatia acordata fostilor detinuti politici si categoriilor asimilate, la 700 de lei pentru fiecare an de suferinte din cauze politice, promulgata joia trecuta de președintele Klaus Iohannis, a intrat luni in vigoare, anunța MEDIAFAX.Citește și: Rareș Bogdan…

- Traian Basescu anunța ca președintele Klaus Iohannis va avea probleme in cazul in care, in turul doi al alegerilor prezidențiale, l-ar avea contracandidat pe Dan Barna, candidatul Alianței USR - PLUS. Basescu vine și cu un scenariu in care s-ar face un blat intre Iohannis și candidatul PSD.”Cat…

- Rareș Bogdan l-a ironizat, intr-o intervenție la Romania Tv, pe candidatul la președinția Romaniei, Dan Barna, desemnat de partidul pe care-l conduce, USR, pentru Cotroceni. „ In fața lui Klaus Iohannis nu poate astazi caștiga. Klaus Iohannis in fața lui Dan Barna este diferența dintre New York și Roman.…

- "Klaus Iohannis este un om non-conflictual. Deci campania noastra nu va fi bazata pe atacuri, lovituri sub centura, ci va fi una pozitiva, in care vom arata ce a facut Klaus Iohannis pentru Romania, in acesti cinci ani, ce a insemnat prezenta sa la Cotroceni. Vom merge pe un alt gen de campanie decat…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a luat foc dupa ce liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, l-a atacat pe președintele Klaus Iohannis folosind atacul de la Hiroshima.Citește și: Eugen Teodorovici SPULBERA SPECULAȚIILE: 'Nu ne imprumutam pentru salarii' ”Dupa Hiroshima, unul ca dvs.,…

- In cazul in care Klaus Iohannis ar fi ales sa ii ia locul lui Donald Tusk, așa cum indica jurnaliștii de la Financial Times, atunci la alegerile prezidențiale din Romania ar trebui sa fie un alt candidat care sa il inlocuiasca. Un asemenea scenariu al bulversa viața politica din Romania. …