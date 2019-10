Intrebat daca exista pericolul sa nu avem un Guvern, pana dupa primul tur al alegerilor prezidențiale, Rareș Bogdan a raspuns, in direct, la Romania TV:

"Nu exista acest pericol. PNL-ul are toate atuurile, președintele la fel. Toata lumea și-a dorit un președinte jucator. Pai uite, in momentul acesta avem un președinte și luptator și jucator, intr-un singur. Lucrurile sunt clare! PNL nu va abdica de la principii, de la condiționalitațile puse de electoratul nostru in a ne acorda votul și de a ne da incredere in sondaje, care este una extrem de mare și nu vom ceda in fața niciunui fel…