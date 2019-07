Rareș Bogdan, despre alianța sa cu PSD "Niciodata un om de dreapta nu poate sa se alieze cu unii cu care nu-și poate face nici cruce. Cu stanga nici cruce nu poți. (...) Dar inainte de PNL, USR, UDMR, suntem romani la Bruxelles. Noi reprezentam interesul național, este un termen sanatos. Interesul Romaniei este al tuturor agricultorilor romani, al cetațenilor romani. Atata timp cat in comisia de agricultura avem doi membri – Motreanu și Buda- este normal sa colaboram și cu Dacian Cioloș și cu ceilalți colegi. Sa intre cat mai mulți din cei 32 de colegi in comisia de agricultura pentru a putea susține interesele agricultorilor romani",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

