- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a declarat ca a acceptat propunerea liderului PNL Ludovic Orban de a deveni prim-vicepresedinte al partidului. Bogdan a spus ca propunerea a venit ca urmare a contributiei sale în campania pentru europarlamentare.

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat ca a acceptat propunerea liderului PNL Ludovic Orban de a deveni prim-vicepreședinte al partidului. Bogdan a spus ca propunerea a venit ca urmare a contribuției sale in campania pentru europarlamentare, conform Mediafax.Citește și: Ana Birchall…

- Europarlamentarul liberal Rares Bogdan, originar din Ocna Mureș, va fi propus, la Consiliul National din 8 august, pentru functia de prim-vicepresedinte politic al PNL, de catre presedintele partidului, Ludovic Orban, potrivit unor surse liberale, citate de Romania24.ro. Presedintele PNL, Ludovic Orban,…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan spune ca zvonurile potrivit carora s-a certat cu președintele Klaus Iohannis vin din zona unor oameni apropiați de un liderul PNL Ludovic Orban, iar in perioada urmatoare ii va demasca."Cand ma intalnesc prima data cu dansul, ca sa anulez orice speculație,…