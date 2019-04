Stiri pe aceeasi tema

- "Vreau sa salut cu toata deschiderea si din tot sufletul decizia presedintelui Romaniei de astazi, (...) - eu am o chestiune subiectiva legata de bunicii mei - si sa salut din tot sufletul decizia presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, care a semnat decretul privind eliberarea din functia de procuror…

- Liviu Dragnea a declarat, in cadrul Conferintei extraordinare a organizatiei judetene Botosani a PSD, ca Lazar "are o pensie uriasa", adaugand ironic ca "o si merita". "Ieri eram mai nervos la Suceava. Astazi nu sunt. Inca... Sunt putin mahnit ca a iesit Lazar la pensie. (...) Are o pensie…

- „Ieri eram mai nervos la Suceava. Astazi nu sunt. Inca...Sunt mahnit ca a ieșit Lazar la pensie și trebuie sa ma ințelegeți. Are o pensie uriașa, o și merita", a spus Liviu Dragnea, sub forma de ironie, la mitingul de la Botoșani. Președintele Klaus Iohannis a semnat eliberarea din funcție…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 19 aprilie a.c., decretul privind eliberarea din functia de procuror a lui Augustin Lazar, procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, la data de 27 aprilie 2019. Motivul eliberarii din functie il reprezinta…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind eliberarea din functia de procuror a lui Augustin Lazar, procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, informeaza Administratia Prezidentiala. Augustin Lazar a fost eliberat din functie ca urmare a pensionarii…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind eliberarea din functia de procuror a lui Augustin Lazar, procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, informeaza Administratia Prezidentiala. Augustin Lazar a fost eliberat din functie ca…

- Augustin Lazar a fost eliberat din functia de procuror general al Romaniei. Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul, in urma cererii de pensionare pe care Lazar a facut-o saptamana aceasta. Administratia Prezidentiala a anuntat ca ""președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri,…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 19 aprilie a.c., decretul privind eliberarea din funcția de procuror a domnului Augustin Lazar, procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație si Justiție, la data de 27 aprilie 2019 – pensionare.Citește și: Proiect…