Echipa Sănătatea Buzoiană vă dorește UN AN NOU FERICIT!

Spunem, împreună, RĂMAS BUN încă unui an. Un an important pentru noi și pentru cititorii noștri, un an cu semnificații istorice pentru români, un an cu convulsii politice și economice, cu decizii politice controversate, cu bune și cu rele, în care domeniul medical a cunoscut multiple… [citeste mai departe]