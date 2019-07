Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, a declarat joi ca decizia CCR de a declara nelegala constituirea completurilor de 3 judecatori de la Curtea Suprema nu e doar o obraznicie, ci un atac direct la ce inseamna statul de drept in Romania. “Acești oameni arunca Romania cu 20 de ani in urma, incearca s-o scoata din Europa. […]