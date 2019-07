Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Chirieac: In ceea ce privește partidul dumneavoastra, veți avea un candidat unic la președinție sau veți insista acum pe ideea pe care ați avut-o acum cateva zile ca PSD și PRO Romania sa aiba un candidat comun la președinție? ”Ba chiar și ALDE puteți sa adaugați pe aceasta lista pentru…

- Referindu-se la informațiile publicate de Financial Times, potrivit carora Klaus Iohannis se afla pe lista scurta pentru postul de președinte al Consiliului European, Rareș Bogdan a spus: „Mai trebuie sa vrea și Grivei, adica mai trebuie sa doreasca asta și președintele Romaniei, care și-a exprimat…

- In cazul in care Klaus Iohannis ar fi ales sa ii ia locul lui Donald Tusk, așa cum indica jurnaliștii de la Financial Times, atunci la alegerile prezidențiale din Romania ar trebui sa fie un alt candidat care sa il inlocuiasca. Un asemenea scenariu al bulversa viața politica din Romania. …

- Jurnalistul Ion Cristoiu a declarat, in cadrul unei emisiuni televizate, ca sfarșitul lui Klaus Iohannis ca președinte este aproape. Ion Cristoiu iși arugumenteaza afirmația spunand ca Dan Barna, liderul USR, i-a intins o capcana președintelui, in care a și calcat, aruncandu-l pe Dacian Ciolos drept…

- Rareș Bogdan a spus vineri seara la Romania TV ca se indoiește ca Dan Barna i-a spus lui Klaus Iohannis la Cotroceni ca USR nu-l va sustine in primul tur al alegerilor prezidentiale.„Faptul ca domnul Barna anunța ca nu il susține pe domnul Iohannis nu incurca cu nimic lucrurile. Dar permiteți-mi…

- Dan Barna a recunoscut, joi seara, la Romania TV, ca i-a transmis lui Klaus Iohannis, la consultarile de la Cotroceni, ca nu va avea parte de susținerea Alianței 2020 USR - PLUS la prezidențiale. Motivul: Alianța va avea candidat propriu, lasand sa se ințeleaga ca intre el și Dacian Cioloș se va…

- Deși e mult mai important ce s-a intamplat la alții (cum ar fi revenirea exploziva a lui Farage in Marea Britanie sau victoria lui Orban in Ungaria, dovada ca nu te pui cu optiunea cetateanului), sa vedem totuși cu ce ne-am ales noi. PSD. Aparent, social-democratii sunt marii invinsi.…