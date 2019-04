Candidatul aflat in fruntea listei PNL, Rares Bogdan, l-a avertizat, in cadrul unei actiuni organizate de PNL la Brasov, pe ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu sa "nu blocheze votul diasporei". "Ii atrag atentia lui Teodor Melescanu: Domnule Melescanu, sunteti om in etate, asa se spune la noi, in Ardeal, nu va petreceti sfarsitul vietii in puscarie, nu blocati votul diasporei! Stiu ce vreti sa faceti, stiu ce faceti prin consulate, stiu ce directive ati dat in minister. Diaspora va vota si va vota cu partidul care are sanse sa ingenuncheze PSD", a sustinut Rares Bogdan.

