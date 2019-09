Stiri pe aceeasi tema

- Moțiunea de cenzura inițiata de PNL s-ar putea anunța un eșec. Ludovic Orban a afirmat ca o depune daca are garanția celor 233 de voturi in Parlament. A spus, miercuri, ca a trimis-o catre partidele din Opoziție.

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat ca a discutat deja cu USR, PMP, minoritațile naționale și UDMR pentru susținerea moțiunii de cenzura. Orban a spus ca urmeaza sa aiba discuții cu Pro Romania și ALDE, dar inca nu au fost fixate intalnirile.Citește și: Incepe furtuna in Parlament: primul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, ca o amanare a depunerii motiunii de cenzura ar putea determina o reorientare a fortelor pro si contra din Parlament. "Astazi, e prima data din 2017 cand o motiune de cenzura poate sa treaca fara nicio problema. Eu cred ca cei care au anuntat deja…

- ”Am stabilt calendarul de discutii. Pentru ca aceasta motiune de cenzura sa aiba sanse de succes, in afara de parlamentarii PNL, avem nevoie de sustinerea a inca sase formatiuni politice sau grupuri parlamentare. Exista un proiect de text al motiunii pe care noi l-am aprobat de principiu, dar urmeaza…

- ''Motiunea a picat pentru ca au fost oameni care nu si-au respectat promisiunile. Am avut intelegeri cu foarte multi parlamentari. Aici imi asum cateva lucruri, noi am tratat cu maxima seriozitate aceasta motiune de cenzura, am obtinut cel mai mare scor si am fi obtinut un scor mult mai mare daca…

- Social-democratul Razvan Popa considera ca respingerea motiunii de cenzura confirma soliditatea majoritatii parlamentare, majoritate care este atasata actualului program de guvernare care a adus Romaniei una dintre cele mai mari cresteri economice din Uniunea Europeana.„Motiunea de cenzura…

- Opoziția a strans doar 200 de voturi la moțiunea de cenzura, dupa ce atat Ludovic Orban, cat și Rareș Bogdan declarau, ca au asigurate cel puțin 215 voturi. Insa, calculele nu s-au adeverit in Parlament, unde Guvernul Viorica Dancila a supraviețuit celei de-a treia moțiuni de cenzura.Rareș…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, dupa sedinta conducerii partidului, ca exista promisiuni de la parlamentari ai Puterii ca vor vota motiunea de cenzura. El nu a dorit sa spuna pe cate voturi se bazeaza liberalii, precizand ca se va vedea, la vot. "Parlamentarii PSD sa inteleaga ca romanii…