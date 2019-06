Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan a anunțat ca va candida independent la alegerile pentru Primaria Capitalei și a facut apel la alianța USR-PLUS și la PNL sa il susțina spunand ca singura modalitate de a o invinge pe Gabriela Firea este o alianța a opoziției. "Nici USR, nici PLUS, nici PNL nu au luat vreo decizie privind…

- Candidatul PNL la alegerile europarlamentare Rares Bogdan a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Resita, ca singura forta politica ce poate bate PSD este Partidul National Liberal, care ii indeamna pe romani sa voteze si la referendum, potrivit agerpres.ro."Am fost foarte…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu i-a adresa luni, pe pagina sa de Facebook, o intrebare lui Rareș Bogdan, candidatul care deschide lista PNL la europarlamentare, legata de relația Romaniei cu Germania.Citește și: Inchisoare cu EXECUTARE pentru Sorin Oprescu„In 2013, la televizor, Rareș Bogdan…

- Candidatul PNL la alegerile europarlamentare Rares Bogdan a declarat duminica, la mitingul de la Galati, ca luni, la ora 19,00, PNL va veni cu "cel mai serios, mai complet si mai puternic program", eliminand astfel singurul repros facut de PSD in ultimele doua luni, potrivit agerpres.ro.,,Incepand…

- Candidatul care deschide lista PNL pentru alegerile europarlamentare, Rares Bogdan, a declarat vineri, la Slatina, ca saluta decizia presedintelui Klaus Iohannis, care a semnat vineri decizia de eliberare din functia de procuror a lui Augustin Lazar."Vreau sa salut cu toata deschiderea si…

- Candidatul PNL la alegerile europarlamentare, Rares Bogdan, a declarat miercuri, la Targoviste, ca in opinia sa este nevoie de un ghid unic la nivel european pentru atragerea fondurilor europene, in conditiile in care in Romania reglementarile in acest domeniu sunt mult mai numeroase comparativ cu…

- Candidatul PNL pe prima pozitie pentru europarlamentare, Rares Bogdan, a declarat joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca timp de 24 de ani toate guvernele Romaniei au fost construite in jurul UDMR, iar unii lideri ai acestei formatiuni i-au abandonat pe locuitorii din Covasna…

- Rareș Bogdan este garantul deschiderii PNL fața de societatea civila și o voce ferma și puternica impotriva abuzurilor PSD. A militat constant pentru apararea valorilor democratice, pentru oprirea hoției și a abuzurilor. In urma opoziției sale fața de PSD, Rareș Bogdan a ajuns sa fie ținta cenzurii…