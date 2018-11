Rareș Bogdan a anunțat ca va reveni la Realitatea TV la pupitrul emisiunii care l-a consacrat. In scrisoarea deschisa in care iși anunța revenirea el nu a pomenit nimic de invitații sai aproape permanenți, Oana Stanciulescu și Oreste Teodorescu, in jurul carora s-au creat in ultimele zile foarte multe povești și zvonuri.

Vezi și: Se APLICA de 1 Decembrie! Schimbare RADICALA in Legea pensiilor! Milioane de romani, vizați

Pe internet insa, in discuțiile cu fanii sai care ii reproșau ca nu a spus nimic de invitații sai incriminați public, Rareș Bogdan anunța in mai multe randuri ca…