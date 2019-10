Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a reafirmat miercuri ca motiunea de cenzura nu va fi adoptata de Parlament si a subliniat ca Guvernul iți va continua activitatea. „Opoziția vrea sa vina cu orice preț la...

- Premierul Viorica Dancila le-a transmis luni miniștrilor ALDE, dupa ce formațiunea lui Calin Popescu Tariceanu a decis sa iasa de la guvernare, ca daca nu vor demisiona din Guvern atunci PSD ii va tine in functie. „Dna Manescu (Ramona Manescu, ministrul de Externe din partea ALDE, n.r.) va ramane in…

- Pentru cateva zile ALDE a reusit sa creeze emotii lasand impresia ca va iesi de la guvernare. Cearta a pornit din linia a doua a partidului. Locotenentii lui Calin Popescu Tariceanu au atacat frontal PSD. Discutiile au fost destul de tensionate si au vizat anumite masuri de restructurare a guvernului,…

- Klaus Iohannis pleaca, luni seara, in SUA, unde efectueaza a doua vizita oficiala intr-un singur mandat, la Casa Alba, o premiera pentru un președinte roman. Iohannis pleaca in America la bordul unui avion charter privat, din Rusia, același cu care a efectuat și prima deplasare, in iunie 2017.Președintele…

- PSD a anunțat ca va fi depusa o plangere penala impotriva liderului senatorilor PNL, Florin Cițu și a europarlamentarului Rareș Bogdan, pentru acuzațiile ca ar fi furat bani din buget și ar fi masluit cifrele rectificarii bugetare. In replica, Rareș Bogdan susține ca aceasta plangere penala va da startul…

- Tichetele de vacanta au determinat in ultimul an atat prelungirea sezonului estival, inregistrandu-se cresteri a vanzarilor cu precadere in lunile mai, iunie si septembrie, aceeasi tendinta fiind observata si pentru statiunile montane si cele balneoclimaterice, au declarat pentru Agerpres reprezentanti…

- Simona Halep (27 de ani, nr. 4 WTA) a caștigat cel de-al doilea trofeu de Grand Slam din cariera dupa ce s-a impus in finala de la Wimbledon in fața jucatoarei din America, Serena Williams, scor 6-2, 6-2.Sportiva din Constanța i-a dat fiori antrenorului tenismenei de peste ocean, Patrick Mouratoglou.…