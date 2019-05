Rareș Bogdan, amenințări în PNL: Voi cere excluderi și dizolvarea organizațiilor Rareș Bogdan, cel care deschide lista PNL la europarlamentare, a precizat la un eveniment electoral in Marea Britanie ca cei care nu se vor implica in campanie vor avea de suferit. Rareș Bogdan nu s-a ferit sa precizeze ca va cere ”excluderi” și ”dizolvarea organizațiilor”. „Va asigur ca cei care nu vor face campanie și vor face pluta pe spate, vor avea de suferit”, a precizat Rareș Bogdan, referindu-se inclusiv la lideri liberali. „Eu alerg de la șapte dimineața la unu noaptea, nu am stat de șapte saptamani de cand am intrat in partid. Indiferent de rezultat, daca vom avea 32%,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul aflat pe prima pozitie pe lista Partidului National Liberal pentru alegerile europarlamentare, Rares Bogdan, a declarat joi, la Braila, ca PNL poate scoate un "scor istoric" la alegerile din 26 mai, respectiv intre 25 si 30%."Eu cred sincer ca PNL poate scoate un scor istoric la…

- Candidatul aflat pe prima pozitie pe lista Partidului National Liberal pentru alegerile europarlamentare, Rares Bogdan, sustine ca diaspora romaneasca este principalul investitor din Romania din ultimii zece...

- Candidatul PNL la alegerile europarlamentare, Rareș Bogdan, a reacționat dupa ce in Parlament a fost votat Codul penal și Codul de procedura penala. Bogdan susține in acest fel ca președintele PSD, Liviu Dragnea, ar scapa de procese.Citește și: Codul Penal a fost votat in Parlament! Liviu…

- O decizie in PSD privind candidatul la alegerile prezidentiale va fi luata dupa scrutinul pentru Parlamentul European, a declarat joi seara liderul social-democratilor Liviu Dragnea, adaugand in context ca "Iohannis nu e greu de batut". "Eu banuiesc ca si la noi sunt multi pregatiti sa…

- Nu exista niciun motiv pentru o noua amanare a ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, in condițiile in care situația din țara nu se va schimba, a declarat vineri cancelarul austriac Sebastian Kurz, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit mediafax.Citește și: Avertisment serios…

- Candidatul aflat pe primul loc pe listele PNL la alegerile europarlamentare, Rareș Bogdan, a declarat, vineri, la Lugoj, ca Romania este in pericol sa se intoarca in era lui Adrian Nastase, dupa „cazul școala” al Laurei Codruța Kovesi, care a fost plasata sub control judiciar. Cu cațiva ani in urma,…

- Candidatul centrist in alegerile legislative din Israel, Benny Gantz, a afirmat luni, la Washington, ca daca va ajunge prim-ministru nu va ezita sa utilizeze forta contra Iranului "in cazul in care va fi necesar", informeaza AFP, https://www.agerpres.ro/.Adresandu-se puternicului lobby pro-israelian…

- Ghița i-a solicitat sa se implice avand in vedere ca are o asemenea popularitate și in autostrada Sibiu, unde construcția a 13 kilometri a fost azi blocata de o neințelegere intre firme. Sebastian Ghița l-a felicitat pe Mandachi pentru ca a starnit atata „simpatie in oameni, incat a reușit…