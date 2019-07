Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD Carmen Avram a primit susținerea lui Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, legat de mandatul din cadrul Comisiei Agri, spunand ca aliați ii vor fi cei doi liberali din comisie. Atat Carmen Avram, cat și Rareș Bogdan i-au criticat, intr-o intervenție la Antena 3, pe președintele Franței…

- Statele Grupului de la Visegrad (Cehia, Polonia, Slovacia si Ungaria) se opun categoric numirii socialistului Frans Timmermans ca presedinte al Comisiei Europene, a declarat marti prim-ministrul ceh Andrej Babis, la sosirea la cea de-a treia zi a summitului UE de la Bruxelles, transmite Reuters potrivit…

- Klaus Iohannis se numara printre favoriții pentru preluarea funcției de președinte al Consiliului European, poziție ocupata in prezent de Donald Tusk și care va ramane vacanta din toamna acestui an, scrie Financial Times in cadrul unui material amplu privind negocierile purtate de marile puteri europene…

- Singuri și tradați de catre Franța, Germania și birocrații de la Bruxelles, britanicii au realizat ca finalul pașnic al procesului de ieșire din Uniunea Europeana va avea loc numai daca vor recladi relația speciala cu SUA. Iar prețul pe care regatul il va plati va fi incheierea unui tratat comercial…

- Din 1979, prezența la alegerile europene scazuse incontinuu. Numarul votanților aproape s-a dublat la acest scrutin, dar diferențele intre țari raman mari. Participarea a fost mai ridicata in țarile unde exista conflicte politice cu miza mare și polarizarea a fost puternic mobilizata electoral. Știrea…

- Exporturile de porumb au totalizat 190,863 milioane euro, reprezentand 1,7% din total exporturi, iar cele de cereale 175,185 milioane euro (1,5% din total exporturi). In perioada mentionata, importurile s-au cifrat la 76,8 milioane euro (plus 84,9%), rezultand astfel un excedent de 296,6 milioane…

- Președintele Vladimir Putin a spus joi ca reacțiile negative cu privire la decizia sa de a oferi locuitorilor din regiunile rebele din Ucraina acces rapid la cetațenia rusa sunt ciudate, pentru ca nu difera de ce au facut România și Ungaria pentru etnicii lor care traiesc în afara granițelor…

- Constatarea haosului provocat de Brexit în viata politica nu stopeaza ardoarea euroscepticilor italieni. Liga, precum si M5S nu ezita niciodata sa-i critice pe «eurocratii bruxelezi». Tinuti în priza de campania electorala permanenta a guvernului lor populist, unul din doi italieni…