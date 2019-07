Rareș Bogdan: Alianță PNL-USR+ la alegeri Intrebat daca va candida la urmatoarele alegeri pentru Primaria Capitalei, fiind singurul care ar putea opri USR-ul sa caștige, acesta a negat, dar a spus ca militeaza pentru o alianța cu USR+ la alegerile locale. Va spun cu toata sinceritatea ca am militat, militez și voi milita pentru o coaliție PNL - Alianța 2020 la alegerile locale și parlamentare. Eu am propus acest lucru, revin cu aceasta propunere. Consider ca daca PNL va candida alaturi de USR+ la alegerile locale și parlamentare vom lua fara probleme peste 80% din primariile din Romania și vom caștiga parlamentarele cu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Am fost asociat in echipa PLUS care a negociat acordul cu USR. Am avut 11 runde de negocieri, intre 10 iunie și 19 iulie. Cele doua echipe au discutat diverse soluții pentru a raspunde unei așteptari a cetațenilor exprimata pe 23 mai intr-un mod foarte clar. La alegerile europene, prin votul…

- Dacian Cioloș a declarat, vineri seara, ca alianța USR-PLUS a stabilit ca Dan Barna sa fie candidatul la alegerile prezidențiale, iar el sa fie desemnat premier, dupa ce alianța 2020 USR-PLUS va ajunge la guvernare, relateaza Mediafax.„Daca rezultatul acesta va fi avizat de conducerile celor…

- Alegerile locale sunt abia la sfarsitul primaverii anului viitor, dar deja au inceput calculele pentru administrațiile locale. In cadrul sondajului de tip Omnibus au fost masurați și principalii pretendenți la Primaria Municipiului București așa cum reies ei din dezbaterile publice - asta nu inseamna…

- Reacția lui Dacian Cioloș vine in contextul in care acesta a spus ca Alianța e pregatita sa iși asume guvernarea, iar Dan Barna ca USR ar susține doar parlamentar o guvernare. „Nu exista. Nu au cum sa existe neințelegeri pentru ca discutam zilnic despre ceea ce facem. Eu am spus de multe ori…

- Peste exact un an, Romania va sti rezultatul alegerilor locale care pot schimba tara de la firul ierbii. Va fi un vot fara romanii aflati departe de casa, care nu au cum ajunge in localitatea de domiciliu ca sa isi aleaga primarul si consilierii locali.

- Alianta 2020 USR-PLUS a fost creata pentru a oferi o alternativa "puternica", care "poate sa lupte de la egal cu PSD, cu PNL, cu toate celelalte partide", a spus Dan Barna. "Acest 2020 nu este o intamplare si nici un design (...) Obiectivul acestei aliante este sa dea Romaniei intr-un an si…

- ”De ce CV-ul oficial al președintei USR București incepe in 1988, cand aceasta avea 33 de ani și se mutase in strainatate? GIP a solicitat CNSAS sa verifice daca Roxana Wring a colaborat cu Securitatea. La fel ca Dacian Cioloș, colegul ei din Alianța USR-Plus, Roxana Wring, președinta USR…

- ”Candidații PNL, cu Rareș Bogdan in fruntea listei, trebuie votați pentru ca Romania sa fie in primul rand”, susțin consilierii PNL de la Suraia Consilierul județean Norocel Pompiliu-Stroe, director de campanie al PNL Vrancea pentru europarlamentare, a fost de mai multe ori la Suraia, in timpul mandatului…