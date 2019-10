Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a anunțat, dupa anunțul președintelui Klaus Iohannis, ca, printre prioritațile noului Guvern, vor fi refacerea echilibrelor macroeconomice, restructurarea aparatului guvernamental, respectarea statului de drept și asigurarea unei reale independențe a justiției, precum și consolidarea…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a ținut sa transmita un mesaj foarte clar catre colegii din conducerea PNL, in pline negocieri pentru moțiunea de cenzura. Rareș Bogdan a explicat ca in cazul in care PNL va primi vreun parlamentar de la ALDE sau vreun primar de sector din Capitala, atunci…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a cerut, joi, conducerii liberalilor sa nu ii primeasca in partid pe alesii locali ai PSD. "Primarii nostri vor recastiga mandate si vreau sa il rog pe fiecare presedinte de filiala, pe fiecare prim-vicepresedinte, pe fiecare presedinte de organizatie…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a spus, joi, ca nu vrea picior de social-democrat in partidul in care el s-a inscris recent. ”Vreau sa ii rog pe fiecare președinte de filiala, pe fiecare prim-vicepreședinte, pe fiecare președinte de organizație locala, pe Ludovic Orban, pe Raluca Turcan…

- Europarlamentarul liberal Rares Bogdan a declarat marti, pentru RFI, ca va accepta propunerea de a ocupa functia de prim-vicepresedinte al Partidului National Liberal, dupa ce a avut o discutie in acest sens cu liderul PNL, Ludovic Orban. "Am discutat cu presedintele partidului, domnul Ludovic Orban.…

- Europarlamentarul liberal Rares Bogdan va fi propus, la Consiliul National din 8 august, pentru functia de prim-vicepresedinte politic al PNL de catre presedintele partidului, Ludovic Orban, potrivit unor surse liberale. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca Biroul Executiv al PNL a decis…

- Rareș Bogdan ii da o noua lovitura președintelui PNL Ludovic Orban. Deși președintele PNL a decis ca niciun liberal sa nu mai onoreze invitațiile in studiourile Antenei 3, dupa ce purtatorul de cuvant al liberalilor a fost dat afara din platou in mijlocul emisiunii de Mihai Gadea, Rareș Bogdan recidiveaza.…