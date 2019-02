Stiri pe aceeasi tema

- Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, a obtinut marti seara cele mai multe voturi, 12, in Comisia pentru control bugetar (CONT) a Parlamentului European, dupa audierile pentru ocuparea functiei de procuror-sef al Parchetului European. Laura Codruta Kovesi a primit…

- Comisiile LIBE și CONT din Parlamentul European vor vota asupra șefiei Parchetului European, pentru care candideaza și Laura Codruța Kovesi, și nu coordonatorii grupurilor politice. Comisia CONT va vota dupa audierea de marți a candidaților, iar cea LIBE miercuri dimineața.Decizia vine dupa ce ...

- Update: In fața Parlamentului European la Bruxelles a aparut un contestatar al Laurei Codruța Kovesi, o doamna cu pancarte pe care scrie ”Kovesi, procuror abuziv și mincinos”. Știrea inițiala Marți, 26 februarie, Laura Codruța Kovesi, va fi audiata in Comisia LIBE din Parlamentul European, pentru funcția…