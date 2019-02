Stiri pe aceeasi tema

- Record pentru piața asigurarilor din Romania. Irvin R. Dyer III, un cetațean american care iși atribuie origini nobiliare, anunța ca una dintre firmele sale a caștigat un proces care consemneaza una dintre cele mai mari plați din istoria asigurarilor. Dupa cum Capital scrisese, in exclusivitate, firma…

- Dinamo este aproape de a scapa și de mijlocașul croat Ivan Pesic, 26 de ani, aflat in dizgrația antrenorului Mircea Rednic. Fotbalistul are doua oferte. E dorit la Concordia Chiajna, insa antrenorul a anunțat ca și un club din Kazahstan e pe urmele croatului. Totuși exista și posibilitatea ca Pesici…

- Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici a prezentat luni, la Bruxelles, in cadrul Comisiei pentru Afaceri Economice si Monetare (ECON) a Parlamentului European, prioritatile Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene in domeniul economic si financiar. Atat in cadrul prezentarii sale, cat si in…

- Fostul premier Dacian Cioloș, care a lansat recent un nou partid, PLUS, a anunțat ca formațiunea sa este ”in discuții avansate” cu USR, care ar putea duce la incheierea unei alianțe electorale pentru alegerile europarlamentare din 2019.

- O parte a societatii s-a inflamat peste masura la anuntul ministrului Teodorovici legat de impozitarea marilor companii, multinationalelor. Am face o comparatie intre decizia guvernului Ponta de impozitare a ciubucul chelnerilor si aceasta decizie luata de guvernul Dancila. Un maruntis care nu a facut…

- Azi, asadar, avem aici de fata episodul pilot: un domnisorel, ca sa-i zicem asa, ce pe atunci doar cocheta cu politichia (adicatelea doar ciugulea din contractele oferite de politicieni). Daca nu l-ati recunoscut inca, aveti putintica rabdare, caci maine, cand vom veni cu personagiul numarul doi, va…

- Piata romaneasca de capital acuza probleme specifice regiunii, printre acestea regasindu-se nivelurile scazute la lichiditati si oferta de actiuni si obligatiuni. O solutie pentru rezolvarea acestor...