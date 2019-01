Stiri pe aceeasi tema

- Paul Cozighian, corespondent Le Figaro, a povestit in emisiunea lui Rareș Bogdan, Jocuri de putere, de la Realitatea TV, cum a decurs interviul cu Ion Iliescu, interviu ce a starnit luni un adevarat scandal in Romania. Potrivit acestuia, fostul președinte roman Ion Iliescu ar fi fost emoționat in…

- Rareș Bogdan, realizatorul emisiunii Jocuri de Putere de la Realitatea TV, a asigurat ca Liviu Dragnea este deja trecutul și a subliniat ca România nu se va preda în fața unui discurs al urii precum cel folosit de șeful PSD la Consiliul Executiv al partidului,

- Rareș Bogdan și Cozmin Gușa s-au impacat, dupa 5 zile in care vedeta Realitatea TV a fost scoasa de pe post de patronul televiziunii. Bogdan le cere fanilor sai și ai postului de știri sa aiba incredere in el. Totodata, anunța ca doi jurnaliști, intre care și Oreste Teodorescu, raman, in continuare,…

- Bomba din lumea televiziunii a “explodat” in urma cu puțin timp, iar Cancan.ro, site-ul nr 1 din Romania, are toate detaliile. Rareș Bogdan se intoarce la „Jocuri de putere” de la Realitatea TV, dupa ce in urma cu cateva zile fusese suspendat, pe motivul ca, marți seara a cerut, in emisiunea lui, demisia…

- Cozmin Gusa, proprietarul Realitatea TV, l-a suspendat de pe post pe Rareș Bogdan dupa ce realizatorul TV a cerut demisia directorului televizunii. Rareș Bogdan susține ca brandul ”Jocuri de putere” îi aparține. ”Eu…

- Jurnalistii Laurentiu Ciocazanu si Sabin Orcan, invitati constanti in emisiunea „Jocuri de putere“, au anuntat ca inceteaza colaborarea cu Realitatea TV daca Rares Bogdan nu se intoarce pe post. Realizatorul a fost suspendat dupa ce i-a cerut in direct demisia directorului statiei si a amenintat cu…

- Jurnalistul Oreste Teodorescu anunta ca ar fi fost interzis la Realitatea TV. Oreste era un obisnuit al emisiunii „Jocuri de putere”, realizata de Rares Bogdan. „Astazi, cu un minut inainte sa intru in platoul Jocuri de putere, am fost interzis la Realitatea…Dupa cinci ani de combat impotriva Ciumei…

- Rares Bogdan, realizatorul emisiunii "Jocuri de putere" de la Realitatea TV, il acuza pe Liviu Dragnea ca a orchestrat o un atac la adresa sa, cu scopul de a opri dezbaterea in emisiune a temei valizei cu informatii de la Tel Drum. Acuzatia vine dupa ce Romania TV a prezentat presupuse mesaje de…