Un materialul prezentat in debutul emisiunii, in care Adrian Paunescu recita o poezie in cinstea lui Ilie Balaci a fost momentul care l-a redus la tacere pe Rares Bogdan. "Craiova plange, Oltenia plange, Romania plange oriunde s-ar afla. Au fost momente dramatice astazi la Craiova," a spus Rares Bogdan in momentul in care a izbucnit in lacrimi. El i-a dat apoi cuvantul jurnalistului Grigore Cartianu. Fostul mare fotbalist Ilie Balaci a fost condus, marti, pe ultimul drum de cateva mii de persoane, care au dorit sa ii aduca un ultim omagiu celui denumit "Minunea blonda a Craiovei Maxima". …