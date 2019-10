Stiri pe aceeasi tema

- ”M-aș fi mirat ca dl. Ponta sa fie consecvent pana la capat. Dar inca sper ca domnia sa sa se fi maturizat dupa experiența din 2014 și 2015 și sa reușeasca totuși sa fie consecvent macar acum, daca tot a dat jos Guvernul Dancila. Ca fost premier, ar trebui sa știe ce inseamna ca Romania sa intre…

- Victor Ponta a transmis, in cadrul intalnirii cu premierul desemnat, Ludovic Orban, ca nu va vota acest guvern, punand condiția alegerilor anticipate. Ponta spusese pana acum, in toate intervențiile publice, ca alegerile anticipate sunt o imposibilitate constituționala și ironiza USR pentru necunoașterea…

- Guvernul PNL nu va avea sustinerea Pro Romania. "A fost o discuție foarte scurta, ca nu avem foarte multe de discutat. Discuțiile nu puteau sa avanseze in sensul ca vom susține guvernul, pentru ca noi nu susținem. Noi suntem un partid mic, dar avem un obiectiv mare și anume sa apararam social-democrația…

- Din sursele DCNews, Pro Romania e decis sa nu asigure nici cvorum pentru investitura Guvernului Orban I. Astfel, primul Guvern Orban are toate șansele fie sa pice, fie sa nu fie investit din lipsa de cvorum. Joi au loc negocierile intre Pro Romania și PNL. Astazi incep negocierile cu PMP,…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, refuza sa spuna public ce a discutat cu președintele Klaus Iohannis privind constituirea unui guvern de tranziție.Citește și: Victor Ponta, APEL pentru vot NEGATIV pe proiectul de suflet al lui Dragnea și Valcov "Cred ca e normal ca domnul Iohannis…

- "PNL e pregatit sa guverneze. In momentul in care va intra la guvernare va pune in aplicare toate masurile pe care deja le avem stabilite. Avem deja oameni pregatiti pentru fiecare minister. Nu va spun nici un nume. Lucrurile sunt clare. Am vazut speculatia cu Robert. Am sa va spun un lucru. Este…

- Autor: Petru ROMOȘAN Configuratia politica romaneasca e la fel de confuza, de avariata ca mai peste tot, de la Hong Kong la Londra, in Germania, Franta sau Italia si mai ales in SUA, centrul (inca) al puterii globale. Mult temuta manifestatie din 10 august de la Bucuresti s-a dovedit a fi un esec de…

- La un an de la protestul diasporei va avea loc un nou miting pe 10 august in Piața Victoriei din București. Pe rețelele de socializarea curg indemnurile la manifestari violente ”cu furci și cu topoare”, iar mai multe figuri #rezist indeamna la revolta anti-PSD. Insa, mitingul pare a fi perfect pentru…