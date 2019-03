Stiri pe aceeasi tema

- Rareș Bogdan a avut o reacție la scandalul iscat de Oana-Maria Bogdan de la PLUS. Mai exact Oana Bogdan, membru in Consiliul Național al PLUS, a facut intr-o postare pe Facebook apologia renunțarii la proprietate. Citește și: Nostalgia protocoalelor: Seful DNA se plange ca are probleme cu…

- Unul dintre liderii PLUS, mult-laudați de Dacian Cioloș, lanseaza teorii ciudate, in comentariile de pe Facebook. "Oana-Maria Bogdan este genul de femeie de care politica romaneasca are nevoie pentru a...

- Afirmație șocanta a unei apropiate a lui Dacian Cioloș, pe care acesta chiar o promoveaza pe pagina sa de Facebook. Membra USR, afalta pe lista de europarlamentari ai alianței USR Plus, a facut afirmații pur comuniste chiar pe pagina de facebook a președintelui Plus.

- Oana Maria Bogdan, prezentata de liderul formațiunii Dacian Cioloș ca fiind &"forța motrice&" a echipei, vrea desființarea proprietații și a granițelor și spune, într-un comentariu pe Facebook, ca &"omenirea va reuși sa

- Dupa ce partidul pe care il conduce s-a aflat in mijlocul unui scandal imens din cauza promovarii unor extremiști de dreapta precum Avram Fițiu, Dacian Cioloș promoveaza și persoane cu simpatii comuniste.Pe data de 19 februarie, pe contul sau de Facebook, Dacian Cioloș a scris o postare in…

- Liviu Dragnea a comentat, duminica seara, mișcarile de pe scena politica, declarand ca partidele nou inființate- PLUS și Pro Romania, conduse de Dacian Cioloș și Victor Ponta sunt ale "securiștilor"."Securiștii și-au facut doua partide. Unul pe stanga, unul pe dreapta. Pe stanga e partidul…

- Dupa validarea Alianței 2020 USR-PLUS pentru europarlamentare, pe grupurile interne ale USR au aparut și primele mesaje de nemulțumire. Unii membri au spus ca Dacian Cioloș le-a aratat pisica pentru a accepta lista comuna, fiind un exemplu clasic de manipulare, potrivit postarile obținute de MEDIAFAX.„Ne-a…

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu vine cu explicații dupa acuzațiile lansate de istoricul Marius Oprea ca în spatele înființarii PLUS se afla anchetatorul sau de la Securitate, Alexandru Iordache. Voiculescu, unul dintre fondatorii acestui partid, spune ca cei care i-au ajutat…