Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruta Kovesi primeste inca o asigurare oficiala ca va fi sprijinita pentru a ajunge procuror-șef al Parchetului European. Noul Parlament European, constituit in urma alegerilor din 24-26 mai, precizeaza intr-un comunicat ca susține, ca și in legislatura precedenta, candidatura Laurei Codruța…

- Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, a avut un discurs dur in cadrul ședinței plenare a Parlamentului European. El a solicitat noii Comisii Europene și noului președinte, Ursula von der Leyen, sa analizeze cu mare atenție situația Romaniei și sa se asigure ca țara noastra va fi primita in Schengen.…

- 'Am cerut derogare pentru ca Romania a fost singura tara (care nu a cerut n.r.), 22 de tari au cerut derogare cel putin o data, altele de doua sau de trei ori, sa reduca (efectivele de cormorani n.r.). Suntem in asteptarea acestui raspuns. Avem in prezent peste 100.000 de exemplare, dar reglam lucrurile.…

- Consiliul Uniunii Europene a respins, luni, propunerea președintelui in exercițiu al Comisiei Europene Jean-Claude Juncker de a transfera unor comisari in funcții atribuțiile Corinei Crețu și lui Andrus Ansip, dupa ce aceștia au preluat mandate de eurodeputați. Conform articolului 246 al Tratatului…

- „Si acest mandat pe care il avem in fata trebuie sa stea sub semnul reinnoirii. Negocierile la care am asistat in aceste zile din Consiliu arata si trebuie sa privim foarte pragmatic lucrurile ca reinnoirea aceasta probabil nu o sa vina nici din partea Consiliului, nici din partea Comisiei Europene,…

- „Sunt negocieri și un blocaj fara precedent. (...) Nu se poate crea o majoritate obișnuita pana acum intre PPE și socialiști. Astfel incat, prin intrarea in scena a domnului Macron, care, deși a pierdut alegerile in Franța in fața lui Marine Le Pen, intoarce Europa cu josul in sus, pentru ca ține…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a declarat, la interviurile HotNews.ro, ca susținerea Parlamentului European pentru candidatura Laurei Codruța Kovesi la șefia parchetului UE a ramas neschimbata dupa alegerile europarlamentare. Mai mult, spune el, contracandidatul sau francez ar putea avea acum…

- Grupurile politice din Parlamentul European insista ca unul dintre candidatii ''cap de lista'' sa fie desemnat viitorul presedinte al Comisiei Europene, a declarat marti, la Bruxelles, presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, transmit Reuters si dpa. La finalul unei reuniuni…