RAR: zeci de maşini cu probleme pe drumuri în Arad ARAD. Registrul Auto Roman a tras linie dupa primele sase luni ale acestui an, iar activitatile desfasurate de angajatii RAR s-au soldat cu sute de autovehicule controlate pe drumurile din judetul Arad. Potrivit datelor facute publice de catre cei de la Registru, in judetul nostru au fost controlate 324 de vehicule. Dintre acestea, 24 la suta au fost neconforme, adica au avut probleme la instalația electrica de iluminare și semnalizare, sistemul de reducere a emisiilor poluante, punți, jante, anvelope și suspensie, vizibilitate precum și la sistemele de franare și direcție. Mai grav decat atat,… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

