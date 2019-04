Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana introduce un nou regulament care impune standarde de siguranta sporite pentru producatorii de vehicule cu motor, in incercarea ... The post UE impune noi reguli de siguranta pentru echiparea automobilelor. Ce dotari obligatorii vor trebui sa aiba autovehiculele appeared first on Renasterea…

- Instituțiile UE au ajuns la un acord politic provizoriu cu privire la regulamentul revizuit privind siguranța generala, anunța Comisia Europeana într-un comunicat, informând ca, începând cu 2022, va deveni obligatorie introducerea în vehiculele europene a unor noi tehnologii…

- La inceputul acestui an, Uniunea Europeana a aprobat o propunere a Națiunilor Unite prin care sistemul de franare automata de urgența va deveni obligatoriu din 2020 pentru toate modelele noi lansate pe piața. Cu toate acestea, o serie de negocieri desfașurate intre instituțiile Uniunii Europene au condus…

- Institutiile UE au ajuns la un acord politic provizoriu cu privire la regulamentul revizuit privind siguranta generala, noile reglementari urmand sa imbunatateasca siguranta rutiera si sa reduca numarul accidentelor. Normele cer prezenta anumitor tehnologii de salvare a vietii omenesti in…

- Politistii din Abrud, impreuna cu RAR au organizat o actiune de prevenire a accidentelor rutiere provocate de starea tehnica necorespunzatoare a autovehiculelor. Au fost depistate 8 autovehicule cu defectiuni tehnice. Potrivit IPJ Alba, miercuri, politisti din cadrul Politiei Orasului Abrud, impreuna…

- Ieri, 20 februarie 2019, politisti din cadrul Politiei Orasului Abrud, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat, pe raza orasului Abrud, o actiune pentru depistarea soferilor care conduc, pe drumurile publice, autoturisme ce nu indeplinesc conditiile tehnice pentru…

- Registrul Auto Roman (RAR) a verificat, anul trecut, in trafic din punct de vedere tehnic 67.807 vehicule, in toata tara, si a constatat ca aproape jumatate dintre acestea erau au adevarat pericol in trafic, informeaza un comunicat al autoritatii. Mai grav este ca din acestea peste 3.500 de vehicule…

- Din cele peste 2000 de autovehicule verificate in trafic de Registrul Auto Roman (RAR) in judetul Alba, aproape jumatate aveau defectiuni, iar 10 prezentau pericol iminent de accident. In județul Alba, au fost verificate, in 2018, 2.032 de vehicule, dintre care 46,3% neconforme, iar 10 masini prezentau…