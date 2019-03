Stiri pe aceeasi tema

- Registrul Auto Roman a verificat, anul trecut, din punct de vedere tehnic in trafic, 67.807 vehicule, in toata tara. In urma controalelor s-a constatat ca aproape jumatate dintre acestea erau neconforme. Cele mai multe probleme au fost descoperite la instalatia electrica de iluminare si semnalizare,…

- In 2018, peste 64% din cele aproximativ 1.300 de vehicule verificate, in trafic, pe raza judetului Suceava de inspectorii Registrului Auto Roman erau neconforme, iar 62 prezentau pericol iminent de accident. Așa a comunicat purtatorul de cuvant al Registrului Auto, Roxana Dima. Aceasta a mai informat…

- Din cele peste 2000 de autovehicule verificate in trafic de Registrul Auto Roman (RAR) in judetul Alba, aproape jumatate aveau defectiuni, iar 10 prezentau pericol iminent de accident. In județul Alba, au fost verificate, in 2018, 2.032 de vehicule, dintre care 46,3% neconforme, iar 10 masini prezentau…