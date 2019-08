Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul suedez Daniel Suneson a cerut cate 6 luni de inchisoare pentru A$AP Rocky, rapperul sustinut de presedintele Donald Trump, si cei doi insotitori ai lui, acuzati ca au lovit un tanar in varsta de 19 ani in timpul unei dispute care a avut loc in centrul orasului Stockholm.

- In Suedia a inceput procesul rapperului american ASAP Rocky, reținut in urma unui incident violent. Pentru artist a intervenit insuși președintele Donald Trump care l-a sunat pe șeful executivului de la Stockholm, insa fara succes.

- Guvernul suedez a respins vineri criticile formulate de presedintele american Donald Trump, care i-a acuzat pe oficialii de la Stockholm ca nu au intervenit in favoarea rapperului american ASAP Rocky, detinut...

- Rapperul american A$AP Rocky, pentru care presedintele Donald Trump spunea in urma cu cateva zile ca este pregatit sa garanteze personal, a fost pus sub acuzare pentru agresiune in Suedia potrivit news.roAnuntul a fost facut joi de procurori. Ei au precizat ca artistul va ramane in custodie…

- Raportul Comisiei de investigatii privind ingerintele electorale ruse si presupusele contacte cu echipa presedintelui Donald Trump nu l-a exonerat pe liderul de la Casa Alba, a afirmat miercuri, in Congresul SUA, procurorul special Robert Mueller, relateaza CNN.Procurorul special Robert Mueller…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat sambata ca este gata sa garanteze personal pentru rapperul american ASAP Rocky, detinut in Suedia, si ca i-a spus acest lucru premierului suedez, informeaza AFP si dpa. "Am avut o convorbire telefonica foarte buna cu premierul suedez, Stefan Lofven,…

- Rapperul american A$AP Rocky trebuie sa ramana mai mult in detentie in Suedia, dupa o presupusa altercatie in care ar fi fost implicat in aceasta tara, a anuntat vineri o instanta districtuala din Stockholm, dupa negocieri

- Un copil de 14 ani, din Botoșani, a fost lovit cu un par in cap, in noaptea de sambata spre duminica. Acesta a ajuns cu capul crapat la spital. Adolescentul se afla in fața barului „La moara”,...