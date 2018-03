Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza ca elibereaza adeverinte pentru beneficiarii Masurii 14T fosta masura 215 ndash; Plati privind bunastarea animalelor, Campania 2018, care intentioneaza sa acceseze credite in vederea finantarii activitatilor curente, de la institutiile…

- Ziua de 15 martie marcheaza Ziua Mondiala a Drepturilor Consumatorilor, exprimandu-se astfel solidaritatea in cadrul mișcarii consumatoriste internaționale. Tema de anul acesta a Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor a fost „Crearea unei piețe on-line echitabile și sigure”, fiind propusa de Organizația…

- Protejarea drepturilor de consumatori ale cetațenilor este o provocare in aceasta perioada, in care a luat amploare comerțul online, iar acest obiectiv se poate realiza prin legi aprobate de Parlament, in colaborare cu acțiuni guvernamentale. Deputatul PSD de Vrancea, Angel Tilvar, arata ca ziua de…

- Pompierii militari au intervenit rapid, joi dimineata, la ora 04.12, pentru a salva un barbat cazut intr-o fantana adanca de 10 metri la Soldanu. Se pare ca barbatul a incercat sa se sinucida.

- Pe data de 21 martie a fiecarui an se sarbatorește la nivel internațional Ziua Mondiala a Persoanelor cu Sindrom Down. Acesta este un eveniment dedicat conștientizarii Sindromului Down, dar și incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilitați. Anul acesta evenimentul a ajuns la cea de-a XIII-a ediție.…

- Justin Timberlake a postat pe o retea de socializare o fotografie in care apare alaturi de fiul sau, Silas, inainte de a porni intr-un amplu turneu, potrivit Press Association. Cantaretul american, care va sustine o serie de concerte pentru promovarea celui mai recent album, ''Man…

- In cadrul evenimentului dedicat Zilei Mondiale a Apei, in data de 22 martie 2018 deschidem porțile Stației de tratare apa potabila Baia Mare, pentru toți cei doritori sa vada indeaproape de unde vine apa de la robinet și sa ințeleaga importanța stației de tratare, fluxul tehnologic al tratarii apei.…

- Gavrila Tudor Zinveliu, un preot de 40 de ani din satul bistritean Bichigiu, a postat pe contul de Facebook o scrisoare pe care a primit-o, pe 16 februarie 2018, de la Agentia de Plati si Interventie...

- Deputatul PSD de Suceava dr. Maricela Cobuz a depus, ieri, o declaratie politica la Camera Deputatilor cu privire la semnificatia Zilei Mondiale a Rinichiului, pe 8 martie 2018. Maricela Cobuz a tinut sa precizeze faptul ca Ziua Mondiala a Rinichiului este sarbatorita in fiecare an, in a doua joi a…

- Deputatul PSD de Suceava, dr. Maricela Cobuz, a anuntat ca Ministerul Sanatatii va modifica Legea transplantului. Astazi, Maricela Cobuz, a depus o declarație politica la Camera Deputaților cu privire la semnificația Zilei Mondiale a Rinichiului – 8 Martie 2018. In cadrul declarației politice, Maricela…

- Cu ocazia Zilei Mondiale a Cartii pentru Copii si Tineret (2 aprilie), Biblioteca Municipala „Teodor Murasanu” Turda organizeaza cea de-a XV-editie a Concursului de proza scurta, pentru copiii din clasele VII-VIII și liceeni, clasele IX-XI. Read More...

- In intampinarea Zilei Mondiale a Mediului, in Fagaraș este lansata din vreme, o campanie de amploare. Campania se numeste ,,Spune NU deșeurilor plastice!” Pe 5 iunie in fiecare an se sarbatorește Ziua Mondiala a Mediului. Tema pentru acest an se intituleaza ,,Combaterea poluarii cu deșeuri…

- Salvamontistii au avut o interventie contracronometru pe Carp, unde mai multi turisti rataciti au cerut ajutor, informeaza Romania TV. Operatiunea a fost mult ingreunata, deoarece zapada instabila s a incalzit si exista pericol de avalansa.Echipa Salvamont din Sinaia a avut o interventie extrem de dificila…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, miercuri, ca nu sunt probleme legate de culturile mari de grau, orz sau secara, chiar daca temperaturile sunt scazute in aceasta perioada de ninsori si viscol. Totusi, sunt semne de intrebare legate de pomicultura si viticultari, a adaugat el.…

- Un muzician din SUA a facut un live pe Facebook, cu ocazia zilei lui de naștere, insa clipul video a avut un final dramatic. Prentis Robinson era pe strada și filma totul cu ajutorul unui selfie stick. In timp ce vorbea cu fanii de pe Facebook și le povestea anumite experiențe din viața…

- O explozie a avut loc, in cursul acestei dimineți, intr-un apartament situat pe strada Toporașilor, din Alba Iulia. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, a explodat o centrala pe gaz și nu sunt persoane ranite. ”Detașamentul Alba Iulia intervine cu o autospeciala, un SMURD,…

- A fost o interventie de proportii, noaptea trecuta, in judetul Bistrita, pe fondul producerii unui accident cu doua autoturisme in care se aflau 10 oameni. Avand in vedere numarul mare de persoane implicate in accidentul ce a avut loc la Ilva Mica, s-a declansat Planul Rosu de interventie, catre locul…

- Pompierii militari din Aiud au intervenit in aceasta seara, la Radești, pentru asigurarea zonei la o conducta de gaz sparta. „Detașamentul Aiud intervine cu o autospeciala pentru asigurarea zonei la o conducta de gaz sparta pe raza localitații Radești”, transmite ISU Alba. Știre in curs de actualizare……

- Ziua Mondiala a Justitiei Sociale, marcata pentru prima data la 20 februarie 2009, a reliefat importanta justitiei sociale ca imperativ etic care ar trebui sa ne ghideze munca de toate zilele, informeaza Agerpres.ro . La 26 noiembrie 2007, Adunarea Generala a Natiunilor Unite a stabilit data de 20 februarie…

- Pompierii focșaneni au intervenit astazi (duminica) pentru a indeparta o bucata de tabla ce statea sa cada de pe acoperișul unui bloc din Focșani. Intervenția a avut loc pe bulevardul Unirii din Focșani, vizavi de Capela.

- „Interventie neobisnuita pe partia din Muntii Șureanu, judetul Alba. O femeie a ramas prinsa de telescaun in momentul in care a incercat sa coboare la capatul de sus al partiei. Facuse greseala sa poarte un rucsac in spate, desi acest lucru este strict interzis. De teama sa nu cada, turista a stat incremenita…

- #WorldRadioDay: Mesaje de felicitare transmise pentru Radio Romania Personalitati din tara si din strainatate au transmis astazi mesaje de felicitare pentru Radio România, cu ocazia Zilei Mondiale a Radioului. Tema editiei din acest an este "Radio si Sport", iar în acest…

- Ministrul Mihai Fifor, mesaj de Ziua Mondiala a Radioului Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor. Foto: Arhiva. Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a fost prezent în emisiunea “Serviciul de noapte”, la Radio România Actualitați. Ruxandra Sararu: Domnule…

- Probleme la zi: Ziua Mondiala a Radioului 13.20 PROBLEME LA ZI. Ziua mondiala a Radioului. Tema din acest an: Radioul si sportul. Invitati în studio: Gabriela Szabo – atleta de talie mondiala, desemnata cea mai buna atleta a lumii în 1999, fost ministru al sportului,…

- Dinu Sararu, mesaj de Ziua Mondiala a Radioului Dinu Sararu. Foto: Arhiva. Astazi este Ziua Mondiala a Radioului. Este cel de-al saptelea an în care aceasta este marcata, data de 13 februarie fiind aleasa în amintirea primei emisii a postului Natiunilor Unite, care a avut…

- Nascut cu numele Vito Farinola intr-o familie italiana din Brooklyn, Damone s-a facut cunoscut interpretand balade cu vocea sa profunda de bariton. El a fost prieten cu Frank Sinatra, care i-a apreciat vocea. Intr-o cariera de peste 50 de an, Vic Damone a lansat peste 2.500 de inregistrari si hituri…

- Cu ocazia Zilei Mondiale a Bolnavilor (11 februarie), si totodata aflandu-ne in luna destinata prevenirii cancerului, dorim sa va atragem atentia asupra modalitatilor prin care se poate reduce riscul acestei boli ingrijoratoare. Cancerul este o boala grava, tot mai des intalnita, dar printr-un stil…

- Apelarea prin Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112 trebuie efectuata numai in cazuri de urgenta, care necesita interventia prompta a structurilor specializate pentru solutionarea acelui eveniment.

- Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Galati a fost partener alaturi de Facultatea de Inginerie – Universitatea "Dunarea de Jos" Galati, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului Galati si Colegiul National "Mihail Kogalniceanu" Galati in cadrul Simpozionului International (editia a VII-a)…

- Un numar de 700.111 de fermieri au primit, pana la data de 1 februarie, suma de 1,767 miliarde de euro, in urma cererilor de plata depuse in cadrul Campaniei 2017, a anuntat, joi, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat de presa. Astfel, incepand cu data de 16 octombrie…

- Cantaretul de muzica populara Nelu Sarbu a murit la varsta de 61 de ani. Nona Anton, fiica interpretului a facut declarații cumplite despre ultimele clipe din viața acestuia. Nona Anton, fiica artistului, a povestit ca acesta s-a simtit rau, iar sotia sa a sunat de urgenta la Ambulanta. Nelu Sarbu a…

- Agentia pentru Protectia Mediului Suceava va marca Ziua Mondiala a Zonelor Umede din 2 februarie printr-o masa rotunda cu tema „Zone umede pentru dezvoltarea durabila a orașelor”. Masa rotunda va fi organizata vineri, 2 februarie, de la ora 11.00, la sediul APM. In acest an, tema Zilei Mondiale este…

- Omul de afaceri, fostul fondator al trupei ”Paraziții” a suferit o intervenție chirurgicala in urma unor dureri insuportabile la ambele picioare. Alexandru Francu a ajuns la bisturiu pentru a putea merge fara probleme! Alexandru Francu a trecut prin momente foarte grele, iar singura soluție a fost o…

- Cantaretul de 70 de ani, ale carui vanzari record au scazut in ultimii ani, va pune capat turneelor dupa un ultim tur mondial. Site-ul muzicianului afiseaza in prezent un display cu numaratoare inversa pentru ora 17:30 GMT, alaturi de afirmatia: “Am decis in sfarsit ca viitorul meu se odihneste…”.…

- Ministrul agriculturii, Petre Daea, a emis Ordinul nr.15/17 ianuarie 2018 privind stabilirea modalitații de implementare a schemelor de plați directe și a ajutoarelor naționale tranzitorii, care se aplica in agricultura. Iata care sunt termenele stabilite, atat pentru depunerea cererilor cat și pentru…

- Copiii cu varstele cuprinse intre 4 si 14 ani, care vor urca duminica in statiunea Parang, se vor putea bucura de lectii gratuite de schi si snowboard, dar si de un carnaval si karaoke, cu prilejul "Zilei Mondiale a Zapezii", a informat, joi, Centrul National de Informare Turistica (CNIT) Petrosani.…

- Fortele de securitate turce de la granita cu Siria au primit ordin de a se pregati pentru o posibila interventie in regiunea siriana Afrin, aflata sub control kurd, a indicat joi agentia turca de presa Anadolu, citata de Reuters. Desfasurarea de militari turci de-a lungul granitei cu Siria…

- Cantaretul a avut un frate de tata care a murit intr-un cumplit accident de masina, in 2001, scrie stirilekanald.ro. Alexandru Silviu Banica, fiul lui Stefan Banica cu o alta femeie, nu cu mama artistului, era cu 8 ani mai mic decat actorul, iar relatia dintre cei doi era una apropiata, cantaretul…

- Politistii au intervenit, in ultimele 24 de ore, la aproape 2.600 de evenimente, au aplicat peste 8.200 de sanctiuni contraventionale in valoare de 2,8 milioane de lei si au constatat 622 de infractiuni. De asemenea, au fost retinute 509 permise de conducere.Citeste si: Atac FARA PRECEDENT…

- Papa Francisc a oficiat o slujba speciala, dedicata Zilei Mondiale a Migranților. Suveranul Pontif a pledat pentru deschidere fața de noii veniți și pentru speranța. La slujba au luat parte reprezentanți ai imigranților din 50 de țari, inclusiv Romania. Steagurile acestora au fluturat in jurul altarului…

- Executivul local a actualizat si a trecut prin Consiliul local indicatorii tehnico-economici pentru lucrarea de reabilitare a Scolii 11 din Rogerius, in ideea de a finanta investitia din fonduri europene. Lucrarile dureaza doi ani.

- "In prima saptamana a lunii ianuarie, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a primit suma de 664 milioane euro, ce reprezinta rambursarea de la Comisia Europeana, in contul cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), in perioada 16 octombrie - 30…

- Liderii studenților din toata țara s-au intalnit la Timișoara, in perioada 4-7 ianuarie, la Adunarea Generala Extraordinara a Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR). Pe langa sesiunile formale ale Adunarii Generale, liderii studenților doresc sa continue poziția adoptata…

- Papa Francisc i-a descris pe migranti si pe refugiati ca pe ”fiintele cele mai firave si neajutorate” din lume in traditionale cuvantare din prima zi a anului prin care a dorit ”sa faca auzita vocea” oamenilor si sa indemne liderii sa faca mai mult pentru a-i ajuta, informeaza Reuters. Suveranul pontif…

- Papa Francisc i-a descris pe migranti si pe refugiati ca pe "fiintele cele mai firave si neajutorate" din lume in traditionale cuvantare din prima zi a anului prin care a dorit "sa faca auzita vocea" oamenilor si sa indemne liderii sa faca mai mult pentru a-i ajuta, informeaza Reuters. Suveranul…

- Papa Francisc i-a descris pe migranti si pe refugiati ca pe ''fiintele cele mai firave si neajutorate'' din lume in traditionale cuvantare din prima zi a anului prin care a dorit ''sa faca auzita vocea'' oamenilor si sa indemne liderii sa faca mai mult pentru a-i ajuta,…

- Peste 830.000 de fermieri persoane fizice și juridice au beneficiat de subvenții agricole in anul 2016, potrivit datelor Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), citate de portalul euractiv.ro.

- Pompierii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitati la intersectia Tomis cu Ferdinand, acolo unde mansarda unui bloc din zona Miga a fost cuprinsa de flacari. La interventie s-au deplasat trei autospeciale de stingere si autoscara. De asemenea, la fața locului s-au deplasat și echipaje SMURD.…

- Incepand de azi, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) va efectua plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, aferenta cantitatilor de motorina utilizate in perioada 1 iulie – 30 septembrie 2017 (trimestrul III 2017). Suma totala platita…