Rapperul Lil Mosey lanseaza “colindul” nonconformist, “K For Christmas”

- In seara in care Mos Ene vine pe la gene, iar Mos Nicolae are grija ca ghetutele copiilor sa fie pline cu cele mai gustoase dulciuri si fructe, AMNA lanseaza „E sarbatoare acum”. Versurile sunt scrise chiar de catre artista, iar piesa este produsa de Adina Bold. „Am scris acest colind anul trecut, in…

- Proiectul Carla rsquo;s Dreams a intrat in faza nocturna. Aceasta faza denumita "Nocturn va cuprinde 6 istorii, povestite de 6 personaje in decurs de aproximativ 200 de zile. Vor fi lansate aproximativ 13 piese, un șir de testimoniale explicative, dar și alte material, inclusiv muzicale.

- Dupa lansarea piesei „Inapoi”, un featuring cu alt DJ, Dara revine cu varianta in limba rusa a piesei, care se numește “Game Over” și care beneficiaza și de un nou videoclip. alt DJ este nimeni altul decat Serge Istrati aka Sasha Lopez, cel din spatele multor hituri ce au cucerit atat Romania, cat și…

- Inceputul lunii noiembrie aduce cu sine o mare surpriza pentru toti iubitorii de muzica – benny blanco si Calvin Harris lanseaza piesa anului 2018, pe numele ei „I Found You”. „I Found You” este cea de-a doua piesa care il gaseste pe compozitorul benny blanco in ipostaza de cantaret si succeda lansarea…

- Picioarele inainte, fara frica si play-ul pe noul single Tranda! Tranda lanseaza un nou single extras de pe urmatorul album. Piesa se numeste „Picioarele inainte” si este al treilea track care ajunge in online, de pe materialul discografic intitulat „NORD”. Ca si in cazul celorlalte piese, si noul single…

- Kendra Erika cauta adevarul cu orice preț! In noul ei single, Lay IT On Me, in care combina elemente de muzica electronica, pop și dubstep afirma ca este pregatita sa infrunte adevarul, oricat de dureros ar fi. Produsa de Manny Mijares și Ron Reeser, piesa e gata sa iși faca loc in toate playlisturile!…

- Delia Rus continua povestea de iubire inceputa in “Fericire / Chip de chin” cu un nou single – “Alandala”. Produsa de Ackym, piesa a luat naștere dintr-o inspirație de moment a artistei, scriind toate versurile in timpul unui freestyle. “Alandala” este despre prezent, despre realitate, o eticheta pe…

- Artistul Dony lanseaza single-ul „Nothing like me” feat Baby C, cu un videoclip filmat in cele mai frumoase locuri din Zakynthos. „Ideea videoclipului a fost a mea, m-am gandit la Grecia, unde locuiește și fratele meu. Imi place foarte mult acolo și m-a inspirat insula Zakynthos, am vazut niște locuri…