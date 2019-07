Rapperul Jay-Z s-a lansat în industria comerţului cu canabis în California Pe numele sau real Shawn Carter, rapperul american a fost numit director de strategie al Caliva, una dintre cele mai importante companii din acest sector in statul american California.



"El va juca un rol esential in modelarea tendintelor creative, a difuzarii si a strategiei brandului", a afirmat Caliva intr-un comunicat publicat pe site-ul sau.



Sotul popstar-ului Beyonce va contribui totodata, prin intermediul acestei functii, la incurajarea reintegrarii fostilor detinuti, "multi dintre ei fiind privati de beneficiile financiare ale legalizarii", a precizat compania cu 600… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul american Jay-Z, primul rapper devenit miliardar din istorie, va fi directorul de creație și de strategie al unei companii de produse pe baza de canabis, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Jay-Z vrea sa asigure, printre altele, cursuri de pregatire pentru foști condamnați la inchisoare,…

- Jay-Z vrea sa asigure, printre altele, cursuri de pregatire pentru fosti condamnati la inchisoare, dar si sa promoveze calitatea si egalitatea in ceea ce priveste dezvoltarea industriei de profil, potrivit unui comunicat al companiei Caliva, care a fost infiintata in orasul american San Jose, in 2015.…

- Jay-Z a devenit primul rapper care a reușit sa stranga o avere ce ajunge la suma de 1 miliard de dolari. Acesta a fost desemnat de revista Forbes, in 2018, cel mai bogat artist hip-hop. Cantarețul american Jay-Z este in mod oficial cel mai bogat rapper din lume, cu o avere ce a crescut de anul trecut…

- Afaceri in domeniul imobiliar, cu bauturi alcoolice si in domeniul muzicii: Jay-Z este primul rapper care a devenit miliardar, potrivit revistei de specialitate Forbes, citata marti de AFP. Starul american al muzicii rap, prezent in industria muzicala din 1996, "a strans o avere totala…

- Un roman de 20 de ani este cel mai tanar milionar din Silicon Valley, potrvit raportului Yahoo! Finance, citat de Forbes US, informeaza stirileprotv.ro.Sebastian Dobrincu a strans bani din site-uri și la 16 ani calatorea in California, pentru a da mana cu Tim Cook, de la Apple, și pentru a-l…

- Actiunea in justitie a fost intentata luni, la curtea federala a statului american California. Aceasta reprezinta primul demers juridic care se concentreaza pe o reinterpretare. Arty i-a dat in judecata pe cei trei compozitori ai piesei - DJ-ul Marshmello, compozitorul si producatorul britanic Steve…

- Barbatul a fost retinut de catre autoritati. Palomar Health Medical Center, spitalul unde ranitii au fost transportati, a anuntat ca patru persoane au fost internate in urma acestui incident. Potrivit CBS, autoritatile cred ca barbatul a actionat singur. In octombrie 2018, un barbat a deschis focul…