Rapperul Drake a bătut un nou record de streaming... cu un joc video Rapperul canadian Drake continua sa bata recordurile de streaming: dupa muzica, unde este artistul cu cele mai multe ascultari pe Spotify, el intra acum in lumea jocurilor video, relateaza AFP.



Aureolat de succesul ultimului sau single 'God's Plan', care troneaza de sapte saptamani in topul clasamentelor de vanzari nord-americane, rapperul s-a alaturat saptamana aceasta platformei de retransmitere a partidelor de jocuri video, Twitch.



Aventurile sale 'Fortnite', un joc de supravietuire foarte popular, au fost vizionate de 628.000 de spectatori, doborand… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

