Rapperul american ASAP Rocky, pus sub acuzare de Parchetul suedez Rapperul american ASAP Rocky a fost pus sub acuzare, joi, de procurorii suedezi dupa un incident petrecut la sfarsitul lunii iunie cand artistul in varsta de 30 de ani a fost implicat intr-o altercatie pe o strada din Stockholm si va ramane in detentie pe perioada procesului, relateaza dpa, Reuters si AFP.



ASAP Rocky, pe numele sau real Rakim Mayers, se afla in detentie din data de 3 iulie impreuna cu doi membri ai anturajului sau in legatura cu un incident violent care a avut loc in centrul capitalei Stockholm, pe 30 iunie.



