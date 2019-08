Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul suedez Daniel Suneson a cerut cate 6 luni de inchisoare pentru A$AP Rocky, rapperul sustinut de presedintele Donald Trump, si cei doi insotitori ai lui, acuzati ca au lovit un tanar in varsta de 19 ani in timpul unei dispute care a avut loc in centrul orasului Stockholm.

- Rapperul american A$AP Rocky, pentru care presedintele Donald Trump spunea in urma cu cateva zile ca este pregatit sa garanteze personal, a fost pus sub acuzare pentru agresiune in Suedia potrivit news.roAnuntul a fost facut joi de procurori. Ei au precizat ca artistul va ramane in custodie…

- Vasile Mogoș, 26 de ani, jucatorul pe care Cosmin Contra il inclusese inițial in lotul largit pentru meciurile cu Suedia, 1-2, și Insulele Feroe, 4-1, din preliminariile EURO 2020, a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare in Italia. ...