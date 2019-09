Rapperita americana Nicki Minaj si-a surprins joi fanii anuntand ca se retrage din muzica pentru a se concentra asupra vietii de familie, relateaza AFP. "Am decis sa ma retrag si sa ma bucur de familia mea", a scris ea pe Twitter. Cantareata, in varsta de 36 de ani, cunoscuta pentru stilul provocator si hit-uri precum "Anaconda", este logodita cu Kenneth Petty, care are un trecut controversat si activeaza in industria muzicala americana. Cei doi urmeaza sa se casatoreasca in lunile urmatoare. Ei au avut o relatie in perioada adolescentei. Kenneth Petty a fost condamnat pentru viol in 1995. Nicki…