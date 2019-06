Stiri pe aceeasi tema

- Cardi B a fost inculpata, vineri, pentru o agresiune petrecuta intr-un club de striptease din New York. Decizia a venit la cateva luni dupa ce artista a refuzat sa iși recunoasca vinovația in instanța. Un juriu ce s-a reunit pentru a examina acuzațiile formulate de Biroul Procurorului din Queen a adaugat…

- Barbatul australian acuzat de atacurile din 15 martie, care au avut loc în orașul Christchurch din Noua Zeelanda, a pledat nevinovat pentru toate acuzațiile aduse, scrie BBC News. Brenton Tarrant, în vârsta de 29 de ani, este acuzat ca ar fi ucis 51 de persoane, în timpul…

- Un barbat simpatizant al jihadiștilor e suspectat ca planuia sa comita un atentat in Times Square din New York, unde voia sa foloseasca o arma. Tanarul de 22 de ani, identificat ca Ashiqul Alam, a fost arestat și urmeaza sa fie prezentat unui judecator. Ashiqul Alam, a fost arestat și urmeaza sa fie…

- Procesul a unsprezece persoane acuzate de implicare in atentatul ce a facut 15 morti in metroul din Sankt Petersburg in aprilie 2017 s-a deschis marti la un tribunal militar din al doilea oras ca marime al Rusiei, relateaza France Presse, potrivit agerpres.ro.Acest atentat cu bomba intr-un…