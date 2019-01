Rapper-ul Logic lanseaza prima sa carte – „Supermarket” Logic (Bobby Hall), cunoscutul rapper si producator american, intrece asteptarile tuturor si incepe anul cum nu se poate mai bine – acesta se pregateste pentru marea lansare a primei sale carti, „SUPERMARKET”, dar si pentru dezvaluirea unor noi surprize muzicale. Anuntul ce vizeaza lansarea romanului „SUPERMARKET” a fost facut prin intermediul retelelor sociale (Twitter si Instagram) si a luat prin surprindere o lume intreaga. Pe langa multiplele sale talente – cantaret, compozitor si producator, Logic ne face acum o veritabila demonstratie de polivalenta artistica. Primul sau roman, „SUPERMARKET”,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

