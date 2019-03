Rapper australian condamnat pentru apartenență la ISIS Un tribunal turc a condamnat vineri la sapte ani si jumatate de inchisoare un fost rapper australian care s-a alaturat organizatiei Stat Islamic (SI) in Siria, a informat agentia de presa DHA, citata de AFP. Neil Prakash, de 27 de ani, nascut la Melbourne, a fost condamnat de o instanta din Kilis (sud-estul Turciei) dupa ce s-a recunoscut vinovat de "apartenenta la o organizatie terorista armata", a precizat DHA. Potrivit agentiei, Prakash a participat la proces prin videoconferinta din inchisoarea sa din Gaziantep, o provincie vecina cu Kilis. Autoritatile australiene… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

