Raportul Sigar: Armata SUA nu rezolva abuzurile sexuale asupra copiilor, comise de aliatii afgani

Stiri pe aceeasi tema

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile in regiunea Afrin din Siria s-a soldat pana acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Reuters. Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu,…

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile in regiunea Afrin din Siria s a soldat pana acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Reuters, preluat de Agerpres.Ministrul turc de externe,…

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile în regiunea Afrin din Siria s-a soldat pâna acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Reuters. Ministrul turc de…

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile in regiunea Afrin din Siria s-a soldat pana acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Reuters. Ministrul turc de externe, Mevlut…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat Statele Unite ca au inceput formarea unei „armate teroriste”, dupa ce Washingtonul a anuntat ca planuieste detasarea a 30.000 de militari in Siria pentru a proteja teritoriile detinute in principal de aliatii kurzi. Coalitia condusa de SUA a precizat…

- Asistența aliaților NATO, care a fost acordata Ucrainei în ultimii trei ani pentru instruirea și echiparea Forțelor Armate, a depașit un miliard de dolari, a declarat șeful Misiunii NATO în Ucraina, directorul Oficiului pentru Comunicații NATO din Ucraina, Alexander Vinnikov, transmite…

- Presedintele american Donald Trump a anulat joi, vizita pe care ar fi trebuit sa o efectueze la Londra pentru a deschide noua ambasada a Statelor Unite, din cauza ingrijorarii ca ar putea provoca proteste, informeaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Etiopia a interzis adoptiile internationale din cauza ingrijorarilor ca acesti copii pot fi victime ale abuzurilor si neglijarii in strainatate, informeaza miercuri dpa si BBC News. Parlamentul de la Addis Abeba a aprobat marti legea care le interzice cetatenilor straini sa adopte copii etiopieni,…

- Ivanka Trump si sotul ei Jared Kushner au facut o intelegere atunci cand au venit la Washington sa lucreze la Casa Alba, si anume ca ”Prima Fiica” sa devina prima presedinta Statelor Unite, in cazul in care apare oportunitatea, potrivit unor fragmente din cartea lui Michael Wolff, dezvaluie The Guardian,…

- Ivanka Trump si sotul ei Jared Kushner au facut o intelegere atunci cand au venit la Washington sa lucreze la Casa Alba, si anume ca ”Prima Fiica” sa devina prima presedinta Statelor Unite, in cazul in care apare oportunitatea, potrivit unor fragmente din cartea lui Michael Wolff, dezvaluie The Guardian,…

- Vorbind la un eveniment militar din provincia nordica Hebei, cu o caciula neagra de blana pe cap, cu manuși de piele și imbracat intr-o haina groasa de camuflaj, Xi Jinping s-a adresat unui numar 7.000 de militari. Armata „trebuie sa creeze o elita și o forța care sa fie pregatita mereu pentru lupta…

- Cazul tanarului voleibalist Razvan Racașan, care a povestit ieri in Gazeta Sporturilor ca a fost terorizat de Virgil Rau, antrenorul sau de la Centrul de Excelența din Baia Mare, se extinde. ...

- Autoritatile romanesti din Basarabia interbelica au fost acuzate de abuzuri grave indreptate impotriva populatiei locale. Acesta este un aspect controversat al istoriei Romaniei Mari si este pe de o parte considerat o realitate, iar de cealalta parte o manifestare a propagandei comuniste a acelei vremi.

- Hassan Nasrallah a cerut aliatilor sa creeze o strategie "in teren" pentru a confrunta Israelul. Gruparea Hezbollah, sustinuta de Iran, a combatut organizatia militanta Stat Islamic in Siria, impreuna cu aliatii regionali.Liderul Hezbollah s-a adresat, printr-un video, manifestantilor din…

- Protest palestinain împotriva deciziei lui Donald Trump de a recunoaște Ierusalumul drept capitala a statului Israel, Fâșia Gaza, 7 decembrie 2017. Israelul a efectuat noi lovituri aeriene în Fâșia Gaza sâmbata, ca raspuns la tirurile cu rachete lansate…

- Melania Trump iși ia foarte in serios rolul de Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii și nu doar pentru faptul ca fiecare apariție a sa este impecabila, gandita pana la ultimul detaliu, dar și pentru ca se implica intr-o mulțime de proiecte, ba chiar se bucura de fiecare data cand se afla in preajma…

- Administrația Donald Trump este așteptata sa ia o decizie istorica. Președintele a anunțat ca se pregatește sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala statului Israel asta deși aliații din Orient ai Washingtonului au avertizat ca decizia ar putea duce la escaladarea tensiunilor in zona. Președintele…

- In mod normal, operatiunile de spionaj se realizeaza prin oameni foarte bine antrenati. Armata SUA isi doreste o alta abordare: sa „inroleze” plante care ii vor ajuta sa fie mereu cu un pas inaintea inamicului.

- Armata americana a lansat o lovitura aeriana in Somalia impotriva al Shabaab, o insurgenta islamista legata de Al Qaida care vrea sa rastoarne guvernul sustinut de Natiunile Unite, a anuntat miercuri Comandamentul SUA pentru Africa, informeaza Reuters. "Mai multi militanti" au fost ucisi in raidul…

- Un fost comandant american a surprins cu declarațiile sale, aceste spunand ca trupele armate ale Statelor Unite sunt depașite numeric de forțele nord coreene.Armata americana s-ar trezi depașita numeric și slab dotata daca ar izbucni un razboi cu Coreea de Nord, arata Jan-Marc Jouas intr-o…

- Aproape doua treimi din acest grup de varsta este supraponderal. De fapt, 17% sunt obezi, iar rata s-a triplat intre 1971 si 2011. Mai mult decat atat, acestia sunt expusi la tot mai multe probleme de sanatate cu care nu obisnuiau sa se confrunte pan