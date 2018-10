Raportul porno care arunca in aer Politia Romana!

Stiri pe aceeasi tema

- Aflat la sediul central al PSD-ului, Liviu Dragnea are, joi, intrevederi atat cu primarii de sectoare, cat si cu premierul si cu ministrul de Interne. Viorica Dancila si Carmen Dan au ajuns in urma cu scurta vreme la sediul din Kiseleff al formatiunii, unde are loc o sedinta. Se asteapta ca liderul…

- Vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul liberal Ovidiu Raețchi, a transmis ministrului de Interne, Carmen Dan, o scrisoare deschisa in care i-a cerut acesteia sa puna de urgența la dispoziția parlamentarilor din Comisia de Aparare raportul asupra protestelor de pe 10 august:“Stimata…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan si seful DSU, Raed Arafat, participa la sedinta de marti a Comisiei de aparare a Camerei Deputatilor, in contextul solicitarii liberalilor de a oferi explicatii despre protestele violente din 10 august.

- Papa Francisc a condamnat luni „cu tarie atrocitatile” comise in Pennsylvania asupra a peste 1.000 de copii de sute de preoti timp de decenii, intr-o scrisoare adresata „Poporului lui Dumnezeu”, potrivit agentiilor AFP si EFE.

- Fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna a criticat raportul prezentat de Carmen Dan, mentionand ca "nu vrea si nu poate" sa faca lumina privind agresiunile care au avut loc in Piata Victoriei pe 10 august."Declarația de presa a ministrului de Interne este tarzie și nu clarifica nimic. O…

- "Ca a fost cu o injuratura (placuta de inmatriculare - n.r.), nu cred ca place niciunui om de bun simt, dar aici este vorba de alte probleme. De ce a intrat asa de usor (...), a trecut ca prin branza prin frontiera, in momentul in care avea doua seturi de placute? De ce a fost lasat, dupa ce a fost…

- Deputatul liberal Ovidiu Raețchi a apreciat, miercuri, ca imaginea Ministerului de Interne este afectata de „presiunile politice PSD”, afirmand ca rezultatul direct al acestui mod de acțiune este ca reputația Poliției și increderea cetațenilor in instituții subordonate MAI scad vertiginos.Vicepreședintele…

- Ministerul de Interne și Poliția Romana duc comunicarea la un alt nivel. Aceste instituții lucreaza sa-și imbunatațeasca imaginea, de multe ori șifonata, cu ajutorul unei echipe de comunicatori care dau dovada de umor și spontaneitate.