- Mai mult de un sfert dintre emigrantii romani in state membre OECD lucrau ca necalificati, in 2015/2016, iar jumatate dintre cei cu studii superioare erau supracalificati, adica ocupau posturi mult sub pregatirea lor, conform unui raport realizat de OECD la cererea Ministerului Afacerilor de Externe.…

- "Periodic monitorizam localitatile si drumurile situate la granitele tarii unde exista risc de roaming involuntar si publicam lista localitatilor. Obiectivul nostru este ca utilizatorii care calatoresc in zonele de granita sa fie avertizati asupra acestui risc si sa cunoasca metodele prin care pot…

- Peste 300 de sportivi din 14 tari si-au anuntat prezenta la cea de-a 64-a editie a Campionatelor Internationale ale Romaniei, cea mai longeviva si cunoscuta competitie de atletism a Romaniei, care se va desfasura in zilele de 7 si 8 iunie pe Cluj Arena din Cluj-Napoca, potrivit unui comunicat remis…

- Zeci de mii de pelerini au participat sambata la Sfanta Liturghie de la Șumuleu Ciuc unde a fost prezent Papa Francisc . Dintre aceștia, peste 25 de mii de pelerini din Ungaria dar si din comunitatile maghiare din Serbia, Slovacia sau Ucraina, s-au inscris online pentru a lua parte la acest eveniment.…

- Cea mai mare amenințare pentru Romania in viitorul apropiat o reprezinta corupția, urmata de o noua criza economica și de un razboi in zona. De asemenea, peste 60 la suta dintre romani cred ca Rusia a fost și ramane principala amenințare la adresa securitații Romaniei, conform unui sondaj realizat de INSCOP…

